Mielipide: Kaupunginorkesteri on upea ja arvokas asia Mikkelissä – Pidetään siitä huolta

Uutena tulokkaana Mikkeliin haluaisin kaikella kunnioituksella ilmaista pyynnön teille valtuutetuille. Tiedän kokemuksistani entisenä valtuutettuna toisessa kunnassa, miten vaikeaa on tehdä budjettipäätöksiä, kun säästöjä on pakko jostain löytää. On liian myöhäistä pyytää teitä miettimään Rantakylän kirjaston kohtaloa, koska päätös on jo tehty. Sen sijaan olen kuullut, että jopa kaupunginorkesterin tulevaisuus on kyseenalaistettu. Tähän minun on pakko kommentoida.

On ilmiselvää, että Mikkeli tarvitsee – ja parhaillaan aktiivisesti yrittää houkutella – uusia tulokkaita alueelle. Kysytään myös tulokkailta, mikä sai heidät tulemaan. Meidän viiden hengen perheen kohdalla syitä on monia, mutta yksi iso houkutin oli se, että kaupungissa oli yksi maan parhaimpia konserttisaleja sekä oma orkesteri. Meille tämä oli merkki siitä, että Mikkelissä arvostetaan kulttuuria ja sen tärkeyttä.

Konserttisali ei ole vain konserttisali, eikä orkesteri ole vain orkesteri. Vivaldin ja Piazzollan konsertissa Mikaeli oli paikka seurustella, tavata uusia ihmisiä sekä vanhoja tuttuja. Aula oli väliaikana täynnä iloista keskustelua. Konsertti oli paikka, jossa oli mahdollista unohtaa päivän stressit ja työviikon haasteet. Se oli mahdollisuus minun kymmenvuotiaalle lapselleni kokea huipputason elävää musiikkia täysin ilmaiseksi. Tälle ei ole hintaa.

Oma lapsuuteni oli Lontoossa – mutta vaikka kaupunki on tupaten täynnä kaikenlaista kulttuuria – konserttiin et pääse ilmaiseksi mihinkään. Suurin osa kävijöistä eilen oli meille ihan tuntemattomia, mutta uskallan veikata, että hekin tulivat ulos konsertista voimaantuneina sekä kiitollisina, että saivat olla mukana.

Pliis, hyvät päättäjät. Kun mietitte, Mikkelin budjettia ja miten täytyy tehdä leikkauksia, älkää viekö meiltä juuri niitä asioita, jotka lisäävät hyvinvointia, laajentavat elämännäkemystä, tukevat kulttuuria ja joiden leikkaaminen säästäisi vain murto-osan siitä, mitä oikeasti tarvitaan.

Kaupunginorkesteri on upea ja arvokas asia Mikkelissä. Pidetään siitä huolta.

Jody Merelle

Psykoterapeutti, sosionomiopiskelija, Mikkeli, Rantakylä