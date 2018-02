Lukijalta: Mikkelin investointi biokaasuun on jäämässä täydeksi tuhnuksi — ja se voi koitua kaupunkilaisille kalliiksi Biosairila on saanut täysin käsittämättömästi luvan kaupungilta rakentaa biokaasutehdas Metsä-Sairilaan ilman, että tehtaan käynnistämiseen olisi ympäristölupa.

Rakentaahan aina saa, käynnistäminen on eri asia, kommentoi ympäristöviranomainen asiaa hältä kysyessäni.

Mikkelin päättäjät saatiin biokaasuhankkeen taakse esittämällä hypoteettisia kannattavuuslaskelmia. Päättäjille esitetyn mukaan piti käyttää 19,5 yksikköä jäteraaka-ainetta, mutta se muuttuikin kaatopaikkayhtiössä viideksi yksiköksi ruoka-ainesta, eli puhdasta biomassaa, kuten ruohoa. Tuotteet jalostettaisiin liikennekaasuiksi.

Päättäjät saatiin biokaasutehtaan taakse, kun valehdeltiin, että laitos hyödyntää jätevesijätteitä. Nyt avattavassa biopolttamossa käytetään kuitenkin puhdasta biomassaa, kun laitos ei saanut lupaa jätteiden käsittelyyn. 5 000 tonniin vuodessa asti ei kuitenkaan tarvita lupaa, kun käytetään puhdasta biomassaa.

Valtioneuvoston Pöyry-yhtiöltä tilaama raportti osoittaa selvästi, että yhden 20 000 tonnia raaka-ainetta käyttävän, liikennepolttoainetta tuottavan biokaasulaitoksen olisi myytävä 75 prosenttia kaikesta Suomessa myytävästä liikennekaasusta, jotta laitos olisi kannattava.

Pelkään, että Mikkelin kaupunki joutuu maksamaan kaatopaikkayhtiön biokaasuseikkailusta miljoonia euroja seuraavina vuosina pelkästään käyttökustannuksina. Laitos tuottaa asiantuntijoiden mukaan 5 000 tonnin käyttöasteella noin 600 000 euroa tappiota vuodessa. Ympäristöluvan saanti valituskierroksineen vie vähintään neljä vuotta. Jo tästä koituu siis lähes 2,5 miljoonan euron tappiot. Kaupunkilaisethan tappiot maksavat, tietty!

Oma rikkansa rokassa on se, että biokaasulaitoksen tarjousmenettelyssä on ohitettu hankintalaki ja suosittu yhtä omistajaa.

Mikkelin 8 miljoonan euron "tulevaisuusinvestointi" biokaasuun on muodostumassa vaaralliseksi suutariksi. Kaupunkilaiset maksakoot!



Jiitee Hartikainen

filosofian maisteri

Mikkeli