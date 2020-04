Mielipide: Villieläinkaupan aika on ohi

Koronavirus on levinnyt pandemiaksi ja länsimaissa hallitukset ovat ryhtyneet ennennäkemättömiin toimiin rajoittaakseen kansalaistensa liikkumista. Virusta ei silti enää voida kokonaan pysäyttää.

Varmuutta nyt käsillä olevan pandemian alkuperästä ei vielä ole, mutta tämänhetkisen tiedon mukaan eläimissä esiintynyt virus on siirtynyt toisen eläimen kautta ihmiseen Wuhanin villieläintorilla Kiinassa. Toreilla eläviä villieläimiä pidetään pienissä häkeissä vieri vieressä ja hygienia on heikkoa. Verta ja ulostetta on runsaasti ja sellaiset eläinlajit, jotka eivät luonnossa koskaan kohtaisi, viettävät tunteja toistensa lähellä. Se luo viruksille otolliset olosuhteet siirtyä lajista toiseen, myös ihmiseen. Toiminta on riski koko maailmalle, kuten nyt käsillä oleva pandemia osoittaa.

Kiinaa on jo pitkään vaadittu pysäyttämään villieläinkauppa, mutta vaatimukset eivät ole tuottaneet tulosta. Jätin kuluneella viikolla Euroopan komissiolle kirjallisen kysymyksen, jossa vaadin EU:n lisäävän toimiaan, jossa villieläinkauppa loppuisi pysyvästi.

2000-luvun alussa Aasiassa koetun sars-epidemian aikana Kiina sulki villieläintorit väliaikaisesti, mutta poisti kiellon epidemian laannuttua. Myös sars-viruksen on todettu siirtyneen eläimistä ihmiseen kiinalaisella villieläintorilla.

Uuden koronaviruksen levittyä Kiina on niin ikään ilmoittanut sulkevansa torit ja kieltävänsä villieläinkaupan. Vaarana kuitenkin on, että kielto jää todellisuudessa väliaikaiseksi eikä sitä noudateta kaikkialla. Kiinan ilmoituksen mukaan villieläinkauppa on edelleen sallittua turkiksia, lääkkeitä ja tutkimusta varten. On mahdollista, että näitä poikkeuksia käytetään väärin ja kauppa jatkuu. Kyse on taloudellisesti merkittävästä alasta, joka muodostaa ison osan tuloista monelle Kiinan maaseudulla asuvalle.

Kiina yrittää nyt kaikin keinoin väistää omaa vastuuta viruksen synnystä ja sen leviämisestä. Oman epidemiansa Kiina on tämänhetkisten tietojen mukaan saanut kuriin, mutta virus ehti ennen tätä levitä jo lähes kaikkialle maailmaan.

Muun muassa maan valtiolliset tiedotusvälineet välittävät ahkerasti kuvaa, jonka mukaan Kiina on tilanteeseen syytön. Ei ole. Riskit on tiedetty jo pitkään. Eksoottisten villieläinten kauppaa ja syömistä on laajasti pidetty aikapommina, joka räjähtää käsiin pandemian muodossa ennemmin tai myöhemmin. Silti villieläinkauppaa ei ole kielletty, minkä lisäksi viruksen leviämistä pyrittiin peittelemään aivan liian pitkään.

Vaikka Kiina on sittemmin tehnyt monia asioita oikein, ovat nämä virheet osoittautuneet kohtalokkaiksi. Nyt tärkeintä on, että vastaavat tapahtumaketjut pystytään jatkossa estämään. Sen osana villieläinten myynti on kiellettävä myös Kiinassa ja sitä on valvottava tarkasti.

Henna Virkkunen

Europarlamentaarikko (kok.)