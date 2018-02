VR vastaa mäntyharjulaiselle Erika Ahtiaiselle: Pahoittelemme junien myöhästymisiä, mutta ratarikoille ja teknisille vioille ei aina voi mitään Erika Ahtiainen Mäntyharjun Yhtenäiskoulusta kirjoitti (L-S 2.2.) junien kulusta. Hän oli pannut merkille, että juna oli Mäntyharjulla myöhässä. Pahoittelut tästä, on harmillista jos junaa joutuu odottamaan. Inka Nordlund Suomessa junaliikenteen täsmällisyys on VR:n mukaan muuhun Eurooppaan nähden varsin hyvällä tasolla.

Radoilla on ollut viime aikoina vaihde- ja muita teknisiä vikoja. Vie aina aikaa, ennen kuin korjaajat pääsevät paikalle ja korjaavat vian. Joskus junaankin voi tulla vika matkan aikana. Myös ilkivalta tai onnettomuus voivat myöhästyttää junaa.

Turvallisuuden vuoksi junat ajavat ratavian aikana ja vikapaikalla alennettua nopeutta. Joskus juna joutuu pysähtymään, jos vikapaikan ylittäminen olisi liian vaarallista. Matkustajien turvallisuus on aina tärkeintä, vaikka matka-aika piteneekin.

Olemme VR:llä samaa mieltä Erikan kanssa siitä, että ratojen pitäisi olla paremmassa kunnossa. Radoista vastaava Liikennevirasto tekee tänäkin vuonna paljon ratojen kunnostustöitä, jotta vikoja ja niistä johtuvia myöhästymisiä olisi vähemmän. Tämä on VR:lle ja junamatkustajille tärkeä asia. Täsmällisillä junilla kaikki haluavat matkustaa.

Suomessa junaliikenteen täsmällisyys yleisesti on muuhun Eurooppaan nähden varsin hyvällä tasolla. Rataverkon kunnosta, vaikeista sääsuhteista ja pääosin yksiraiteisesta rataverkosta huolimatta kaukojunat pysyivät viime vuonna 82-prosenttisesti aikataulussaan, lähijunat 96-prosenttisesti.

VR tekee paljon töitä Liikenneviraston kanssa, että junat kulkisivat vieläkin täsmällisemmin. Toivotamme Erikalle hyviä junamatkoja jatkossa, hienoa että kuljet ympäristöystävällisillä junilla! Kiitos että kirjoitit tärkeästä asiasta.



Mika Heijari

mediasuhdejohtaja

VR Group