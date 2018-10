Lukijalta: Mitä Hirvensalmi tarjoaa omille nuorilleen?

Tulevassa maakuntauudistuksessa sote-palvelut siirtyvät maakunnan vastuulle. Kunnan tehtäviksi jää huolehtia kuntalaisten osaamisen ja kulttuurin vahvistamisesta, elinympäristöstä, elinvoiman edistämisestä sekä paikallisen identiteetin ja demokratian edistämisestä.

Suomessa syntyvyys laskee ja Etelä-Savossa väestön väheneminen on suurinta. Hirvensalmelaisista yli 65-vuotiaita on melkein joka kolmas, kun 0—14 -vuotiaita on vain vähän yli kymmenen prosenttia.

Menee täällä minne tahansa näkee eläkeläisen. Eläkeliitto toimiikin aktiivisesti täällä. Mutta miksei täällä ole nuorille samanlaista aktiivista toimintaa? Vastaus on, että täällä ei kerta kaikkiaan ole nuoria. Peruskoululaisia näkee enemmän kuin itse nuoria.

Hirvensalmella ei ole omaa lukiota tai ammattikoulua. Peruskoulun jälkeen nuoret hakevat yleensä ammattikouluun Mikkeliin tai lukioon Mikkeliin tai Mäntyharjuun. Tämä tarkoittaa monelle muuttoa toiselle paikkakunnalle.

Mäntyharjun lukio kustantaa ilmaisen koulukyydin, joten koulunkäynti kotoa helpottuu huomattavasti. Monet toiselle paikkakunnalle muuttaneet nuoret ovat jääneet sille tielle. Yleisin vastaus poismuutolle on, ettei täällä ole tarpeeksi töitä tai, ettei täällä ole mitään tekemistä.

Pienissä maaseutukunnissa pohditaan huolestuneina, mistä saisi lisää lapsia ja nuoria. Hirvensalmella on hieno uusi urheilukenttä, mutta ohi ajaessani näen vain kunnan miesten ajavan nurmikkoa siellä.

Mitä muuta täällä on? Tulee mieleen kiipeilyseinä, frisbeegolf-rata ja Hau-karting, mutta tuovatko nekään nuoria pysyvästi tänne?

Urheilumielisistä huolehditaan, entä niistä, jotka eivät urheile? Molemmat museot kertovat kuuluisimmasta hirvensalmelaisesta Ahti Karjalaisesta.

Kunta voisi kartoittaa, mitä kuntalaiset haluaisivat. Nuoret ovat pohdiskelleet, että jokin teatteri- tai musiikkitapahtuma tarvittaisiin.

Kun nuori tulee koulusta kotiin, hän yleensä jää sinne. Tänä syksynä ei ole ollut enää nuorisotalokaan auki, jossa nuoret ennen tapasivat ja viettivät aikaa yhdessä. Syytä kiinni pitämiselle ei tiedä kukaan nuori eikä varmaan päättäjäkään.

Elävä kunta tarvitsee nuoria eläkeläisten joukkoon. Tällä alkaa olla kiire.

Sami Luntta

opiskelija

Mäntyharju