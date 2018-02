Lukijalta: Äitiyslaki tehtiin pienen seksuaalivähemmistön etuja valvomaan ja lapsen etu unohdettiin Kyllä menee kummalliseksi maailma. Lapsella voi olla lakiehdotuksen mukaan kaksi äitiä ennen kuin lapsi on edes syntynyt.

Isällä ei nähdä lapselle enää olennaista merkitystä. Tämähän ei ole totta. Isällä on suuri merkitys lapsen kehitykselle, etekin pojille. Näin toteavat monet tutkimukset.

Taaskaan kukaan ei kysy lapselta mitään. Eikä kansaltakaan kysytä mitään. Pääasia näyttäisi olevan pienen seksuaalivähemmistön etu, eikä lapsen.

Viittaan Milla Salinin Turun yliopistossa tekemään tutkimukseen. Sen mukaan suomalaisten enemmistö pitää lasten kasvatuksen ihanteena sitä että lapsella on sekä isä että äiti.

Salin toteaa (HS 28.10.2016): "Vain 40 prosenttia kansalaisista on sitä mieltä, että naispari pystyy kasvattamaan lapsen yhtä hyvin kuin miehen ja naisen muodostama pari. Miesparien kohdalla vain runsaat 30 prosenttia suomalaisista pitää heitä yhtä hyvinä kasvattajina kuin heteroja".

Tämä pitää uskaltaa sanoa siitä huolimatta että sen oletetaan loukkaavan joitakin.

Emmekö me eläkään enää demokratiassa. Miksi kansanedustajat eivät enää edusta kansaa?

Kristillisdemokraateille nostan hattua, sillä he olivat ainoat, jotka vastustivat esitystä.



Pekka Mäkinen

Mikkeli