Lukijalta: Mistä mukavuuksista sinä olet valmis luopumaan maailman pelastamiseksi?

Millekään ilmastohaittoja kohtuuttomasti aiheuttaville haluille ei pitäisi olla enää sijaa. Jokaisen tavat ja valinnat vaikuttavat kokonaisuuteen.

Helppous ja mukavuus ovat tuoreita ilmiöitä ihmiskunnan historiassa.

Niitä ei ole pystytty käsittämään ja soveltamaan maltillisesti, koska katse on koko ajan suunnattu vain uuteen ja tulevaan. Köyhissä maissa on ymmärrettävä välttää edellä kulkeneiden virheet. Vauraiden on tehtävä tilaa köyhien välttämättömille tarpeille.

Helppouden ja mukavuuden historia on lyhyt; vain parisataa vuotta edistyneimmissäkin maissa. Sitä ennen kaikki liikenne toimi ihmisen tai juhdan lihasten avulla, lukuun ottamatta purjeita ja joen virtausta.

Mukavuus ja helppous alkoivat kasvaa voimakkaasti 1900-luvun alun vaiheilla, kun sähkö ja polttomoottori alkoivat yleistyä. Silloin myös lääketiede ja ravinnontuotanto kehittyivät ja ylikansoittuminen käynnistyi.

Massatuotanto mahdollisti yhä suuremmille joukoille edellytyksiä sellaiseen, johon aiemmin ylsivät vain varakkaat, esimerkkinä kaukomatkailu.

Nyt pitää vauhdittaa liiasta mukavuudesta luopumista. Lihasvoimat on otettava käyttöön liikkumisessa etenkin lähialueille: työmatkoilla, koulumatkoilla, matkoilla harrastuksiin.

Liikenne on yksi suurimmista päästöjen lähteistä. Myös matkailu, varsinkin lentäen, on tuhoisaa mukavuutta. Sitä pitäisi nyt kriittisesti tarkastella, vaikka matkailu on merkittävä talouden ja kansojen välisen ymmärryksen pönkä.

Myös infran, esimerkiksi teiden rakentamisen päästövaikutukset ovat suuret.

Teitä rakennetaan autoilun kasvua varten, ei juuri muuhun. Tiet vievät tilaa viheralueilta, jotka ovat tärkeitä hiilen kaappaajia. Tiet tiedetään myös heijastuspintoja vähentäviksi lämmön kerääjiksi.

Sääntelyä tarvitaan asuntojen ja muun rakentamisen mittoihin.

Ruokavalinnoilla, peseytymistavoilla ja kierrättämisellä on vaikutusta.

Omien kulutustapojen tarkkailua tarvitaan. Kaikki tuotanto on lopulta kuluttajaa varten, joten kuluttajan käsissä on tulevaisuus.

Koko moderni elämäntapa olisi päivitettävä. Tarkastelua vaativat niin yhdyskuntasuunnittelu, tuotantotalous, kansainvälinen kauppa, liikenneolot, kulutustavat kuin asenteetkin.

Ilmastohaittoja aiheuttaville haluille ei pitäisi antaa jalansijaa. Mistä mukavuuksista sinä olet valmis luopumaan?

Esko Aspivaara

Savonlinna