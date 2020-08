Mielipide: "Kumpi sotemaakunta suostuu Itä-Savon ottamaan?" – Savonlinnan valtuuston varapuheenjohtaja pohdiskelee Itä-Savon vaihtoehtoja

Mitä enemmän olemme päättäjinä eri toimijoita kuulleet, sen selvemmäksi muodostuu käsitys, että maakuntavalintaa emme pääse tekemään tyhjiössä.

Vuosi sitten tehty Deloitte Oy:n selvitys erikoissairaanhoidon työjaosta Pohjois-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien kanssa ei ole edennyt Pohjois-Savossa. Suurimpana kantona kaskessa näyttää olevan, että sopimuksen edellyttämää osaoptimointia ei olla valmiita tekemään.

Pohjois-Savon suunnalta on esitetty arvio siitä, että Iisalmen seudun bkt-osuus on huomattavasti suurempi kuin omamme täällä Itä-Savossa ja Ylä-Savossa ei ole päivystävää sairaalaa. Tätäkin merkittävämpi huoli pohjoissavolaisilla on oman erityisvastuualueemme (KYS-erva) eheys ja sen mahdollinen vaarantuminen. Erva-alueella ei ole kyetty tekemään erikoissairaanhoidon työnjakoa sairaanhoitopiirien kesken. Miksi oma sairaalamme saisi jotakin erityiskohtelua tässä tilanteessa?

Tulevassa sotemaakunnassa olisi huomattavan erilainen taloudellinen sopeuttamistarve riippuen siitä, kumman suunnan päättäjämme valitsevat. Jos Itä-Savo siirtyisi osaksi Pohjois-Savoa, sopeuttamistarve on lakiluonnokseen sisältyvien laskelmien mukaan 27,1 miljoonaa euroa. Jos olisimme osa Etelä-Savoa, vastaava sopeuttamistarve olisi 3,2 miljoonaa.

Kuopion suunnalta on tuotu esille myös harmistus siitä, että heidän sairaanhoitopiirinsä alijäämä olisi vuoden 2020 jälkeen 61 miljoonaa euroa. Suurin osa tästä selittyy koronavirusepidemialla. Kovia lukuja nämä tällaiset! Ollaanko siellä tässä yhteydessä valmiit taloustalkoisiin Itä-Savon kanssa?

Itä-Savossa meille on varsinkin Sosterin johtavien viranhaltijoiden ja kuntayhtymähallituksen pj:n toimesta maalailtu kuvaa, että keskussairaalamme saisi tärkeän roolin osana Pohjois-Savon sotemaakuntaa. Jos Pohjois-Savon tahtotila on tosiaan tämä, asiat olisi varmaan jo sovittu ja niistä tiedotettu. Näin ei ole tapahtunut.

Samaan aikaan Sosterin viranhaltijat ovat lehtitietojen mukaan sulkeneet oven Essoten kanssa käytäviltä neuvotteluilta, joihin heidät määrättiin 10. elokuuta tehdyllä yksimielisellä kaupunginhallituksen päätöksellä. Sitä jalostettiin 12. elokuuta neuvotteluissa, joissa paikalla olivat Savonlinnan ja Mikkelin kaupungit sekä Sosteri ja Essote.

Esittämäni ehdotuksen mukaan Savonlinnan kaupunginjohtaja kokoaisi keskeiset viranhaltijajohtajat yhteen ja aloittaisi neuvottelut keskinäisestä työnjaosta sekä yhteisestä edunvalvonnasta. Sosteri vetäytyi neuvotteluista heti alussa.

Mitä tästä tulee ajatella? Ovi, joka Sosterin mukaan on ollut houkuttelevasti auki Pohjois-Savoon, on vähintäänkin sulkeutumassa tai ehkä jo kokonaan sulkeutunut. Samaan aikaan Mikkelin suunnalta on maakunnan hajoamisen pelossa raotettu ovea neuvonpidolle.

Kumman oven sinä kuntalaisena valitsisit?

Reima Härkönen

kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja (kesk.), Savonlinna