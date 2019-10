Mielipide: Itä-Suomi johtaa kantelutilastoja vanhus- ja terveysasioissa

Useimmissa osissa Suomea kantelut ovat kolminkertaistuneet, mutta Itä-Suomessa vanhuspalveluihin sekä muihin terveydenhuollon palveluihin liittyvät kantelut ovat viisinkertaistuneet vuoden aikana.

Syitä on monia. Laitosten omavalvonta pettää tai kunnollista omavalvontasuunnitelmaa ei edes ole. Lääkitysturvallisuudessa on ongelmia, samoin kuin aivan perusturvassa on huomattavia puutteita ja ongelmia: ei ole ammattitaitoista, osaavaa eikä riittävää hoivaa.

Tähän ei liity henkilöstömitoitus, vaan useimmiten esimiestoiminnan vaje ja osaamattomuus sekä lääkäripalveluiden riittämättömyys. Mikäli lääkäri hoitaa vanhusta etänä edes näkemättä häntä, tuo on erittäin uskottavaa.

Usein ravitsemus on retuperällä. Vanhukset tarvitsevat samanlaista ruokaa kuin muutkin. Ei pelkällä perunavellillä tai kalakeitolla pärjää. On oltava kasviksia ja hedelmiä ja marjoja sekä kunnollista, proteiinipitoista ruokaa.

Tarkoitushan ei liene hoivamaksulla tehdä bisnestä vaan käyttää asiakasmaksurahat nimenomaan asiakkaan hoivaan, turvaan ja ravitsemukseen?

On hyvä, että ihmiset ovat vihdoin valveutuneet, eikä terveyden- ja sosiaalihuollon puolella saa tehdä ihan mitä tahansa.

Mitä asiakas saa hoitovirheestä tai virheellisestä lääkinnästä? Hän maksaa joka kerran uudelleen, kun joutuu menemään lääkäriin korjaamaan virheellistä lääkintää tai väärää hoitoa. Näin ei voi jatkua.

Yksi tulevaisuuden tärkeimpiä aloja tulee olemaan hyvinvointioikeus, jota itsekin opiskelen.

Tällä alalla ei vielä ole ollenkaan tarpeeksi tekijöitä eikä osaajia.

Satu Ylönen

Sinisten Kaakkois-Suomen piirin 1. varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen

Pieksämäki