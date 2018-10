Sano se: Mikkelin uudet kuntoportaat ovat liian kaukana keskustasta

Hieno polkupyörä, mutta ei vaan pirikello toimi! Ei ole sinullakaan silmiä selässä. | Koirien ulkoiluttaja

On se monelle mummille rankka viikko kun lapsenlapsilla on syysloma. Vanhemmat olettavat, että heilläkin on loma vanhemmuudesta. Onko näin oikein? | STS

Aiotko ostaa uuden kerrostaloasunnon? Kannattaa ottaa selvää, kuka omistaa tontin. Jos omistaja ei ole taloyhtiö, voit joutua tontin omistavan vuokrayhtiön lypsylehmäksi. | MH

Jo yli 20 v sitten opiskelukaverini sanoi ettei Mikkeli ymmärrä sataman kauneutta. Ei ymmärrä vieläkään mikäli rakennetaan asuntoja. Sataman tulisi olla kaupunkilaisten ja matkailijoiden olohuone. Ainoastaan ympärivuotinen ravintola voitaisiin rakentaa muutoin puistoa. Pelkkä metsä ei riitä virkistysalueeksi. | MS

Ikäväänsä itkee pienoinen, kaiken yksinoloaikansa. | Miksi otit koiran?

Harmillista oli taas lukea toimenpiteistä, joilla Haukivuoren palveluja aletaan alas. Nyt vuorossa vanhus- ja kehitysvammaisten palvelut. Jospa te ns. päättäjät asettaisitte itsenne jompaankumpaan ryhmään ja miettisitte miltä muutokset teidän tai omaistenne kohdalla tuntuisi. Monenko vuoden kuluttua olette itse hoidon tarpeessa. | Tekin vanhenette

"Tein lakialoitteen, jolla taataan ihmisten pääsy lääkärille." sanoo joku ja olettaa ongelman olevan sillä ratkaistu. Siis tehdään vaan siihen laki ja ämpäreillä loput. | Äänestäjän älyn aliarviointia tuollainen populismi

Ihanaa kun olen päässyt alkoholista lopullisestit. | Elämään tyytyväinen

Kyllä on Kelan kyydeissä kehittämistä, kuljetetaan sairaita potilaita edes takaisin kun pitäisi päästä hoidon ja tutkimusten jälkeen päästä kotiin lepäämään. | Kokemusta on

Niinhän se onkin; ensin kiltit yrittäjät ajaa Suomen lakkoaaltoon ja jälkeenpäin ollaan niin pyhimyksiä että kärrätään soppatykit asemiin koulujen pihoille ruokkimaan nälänhätää kärsivät oppilaat. | Kommentti

Säästetään, ei pidetä eduskuntavaaleja. Valitaan SAK:sta ja muista työntekijäjärjestöistä eduskunta ja hallitus. Loppuvat lakot ja irtisanomiset. | Hanski

Nyt kun on näitä suvaitsevaisuustapahtumia sateenkaariväellä, niin kuka suvaitsee oikeita kristittyjä? Kuka suvaitsee oikeaa Raamatun sanomaa? | Eipä juuri taida olla suvaitsijoita

Mitä härskiä vaalitoimintaa se on, jos SAK ajaa palkkatöissä käyvien asiaa - kuten demaritkin? Eikö EK sitten ole missään tekemissä kokoomuslaisten/porvarileirin ehdotusten kanssa? | Kysyn vaan

Minusta kaupunki menee "metsään" kun rakentaa kuntoportaat kauas keskustasta. Tuppurala, Urpola ja Hänski olisivat sopivimmat paikat. Lyhyemmätkin ajavat saman asian kun ramppaa niitä edestakaisin. Käy kuten Stadium-tapauksessa: Liian kaukana! | AR