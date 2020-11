Mielipide: Joululahja pienyrittäjälle

Korona on ollut julma vieras pienyrittäjille ja yrityksille.

Moni palvelualan pienyritys Mikkelin alueella on kärsinyt maaliskuusta alkaen huomattavia myynnin ja tulojen menetyksiä.

Eloonjäämistaistelu on ollut tuskia täynnä. On käytetty omat ja lainatut rahat sekä mahdolliset työttömyysrahat.

On jouduttu lomauttamaan, vähentämään työaikaa työntekijöiltä. Yrittäjät, muutenkin pitkää päivää tekevinä joutuvat jatkamaan työaikaansa jaksamisen äärirajoille saakka.

Vastaavasti suuret kauppaketjut kehuskelevat suurilla myynnin kasvuilla ja ennätystuloksilla. Tasan ei käy onnen lahjat.

Pienten yritysten odotukset ovat kohdistuneet joulukaupan onnistumiseen. Korona on kuitenkin muodostumassa suureksi uhaksi.

Asiakkaiden käytös on selittämätöntä, sillä he uskaltavat käydä isoissa ruuhkaisissa automarketeissa, mutteivät pienissä liikkeissä eikä kauppahallissa. He välttelevät kauppakeskuksiakin.

Miksi? Kuitenkin koronalle altistumisen riski on pienissä liikkeissä lähes olematon ja turvatoimet korkeaa tasoa.

Liikkeillä ja kauppahalliyrittäjillä on myös toimiva tilaus- ja jopa toimituspalvelu jouluostoksille. Kaikki toimii yhtä hyvin kuin aikaisempinakin jouluina. Jopa lisäpalvelujakin on tarjolla.

Vetoan arvoisiin asiakkaisiin, että he antaisivat joululahjan pienyrittäjille keskittämällä jouluostoja heidän liikkeisiinsä.

Se pelastaa heidät suurilta vaikeuksilta ja uhkaavalta vararikoilta. Se pelastaa myös työpaikkoja ja verotuloja Mikkelille.

Raimo Heinänen

konserni- ja elinvoimajaoston jäsen (ps.)

puheenjohtaja, Perusyrittäjät ry

kauppahalliyrittäjä

Mikkeli