Lukijalta: Pieksämäki ja Varkaus on saatava Yleisradion sääkartoille

Jokinen jakoi painopisteet viiteen. Painopisteiden joukossa toisena oli alueiden toiminta. Yle on aluetoiminnan ykkönen, joten on hyvä, että se haluaa vahvistaa asemaansa tulevaisuudessa myös Itä-Suomessa.

Asun Etelä- ja Pohjois-Savon rajalla, Haukiveden Tahkosaarella. Seuraan Ylen aluetoimintaa radiosta ja televisiosta. Toteutuuko Jokisen ajatus tänään?

Taso on epätasainen eikä alueiden sisällä toteudu tasa-arvo. Rajalla asuva voi havaita rajaseudun kirot, jotka näkyvät reviiritaisteluna Mikkelin ja Kuopion kesken. Lisäksi toimitustyön painopisteet kohdistuvat pääasiassa Kuopioon ja Mikkeliin muiden kuntien kustannuksella.

Tilanne on ristiriidassa Jokisen Ylen perustavoitteiden kanssa, jotka ovat palvella alueita hyvin ja alueiden sisällä tasapuolisesti.

Negatiivinen esimerkki on Ylen Itä-Suomen sääkartta, joka esitetään televisiossa joka päivä maakuntauutisten jälkeen. Kartan kuva ja nimet eivät ole kattavia. Sääkartalle on jätetty musta aukko. Keski-Savo ja sen kaupungit Varkaus ja Pieksämäki on jätetty kokonaan pois.

Keski-Savon alueella asuu noin 50 000 asukasta ja se sijoittuu Kuopion ja Mikkelin väliin. Kartalla on tilaa Kuopion ja Mikkelin välillä. Mutta nyt Varkauden ja Pieksämäen katselijat jäävät arvailemaan sääennustetta, heikon informaation johdattamana.

Sääkartta voi olla myös lumipallo, joka vyöryessään voi tuhota koko Keski-Savon ja sen katalysaattorit Varkauden ja Pieksämäen.

Esitän, että Ylen aluejohto korjaa Keski-Savoon kohdistuneen virheensä ja sijoittaa sääkartalleen Pieksämäen ja Varkauden.

Jorma Tuukkanen

Etelä-Savon maakuntavaltuuskunnan jäsen

Joroinen