Lukijalta: Ilmasto ei kestä hakkuiden lisäämistä

Toimittaja Mikko Kontti puolusti kolumnissaan (L-S 14.10.) Suomen metsien hakkuiden kasvattamista ja avohakkuita. Hän esitti, että päästövähennykset pitäisi aloittaa lentämisestä.

Ilmastonmuutoksen torjunnalla on niin kiire, että vain lentämiseen puuttuminen ei riitä. Meidän on aloitettava kaikesta.

Tutkijoiden viesti on selvä: ilmastonmuutoksen kannalta metsien hakkuiden lisääminen on tuhoisaa. Metsät ovat maamme merkittävin hiilinielu: yhteyttäessään ne poistavat ilmakehästä ilmastoa lämmittävää hiilidioksidia.

Hakkuiden lisääntyessä hiilinielu heikkenee. Se on ilmaston kannalta sama kuin päästöjen kasvu.

Sipilän hallituksen tavoite on hakkuiden merkittävä kasvattaminen. Seurauksista ovat varoittaneet viimeksi tutkimusyksikkö Biosin tutkijat laajassa tutkimuskatsauksessaan: "epävarmuustekijät huomioidenkin on selvää, että metsänielujen pieneneminen mitätöi muilla aloilla saavutetut päästövähennykset." Sama käy ilmi hallituksen vaikutusarviosta.

Vaakakupissa on koko sivilisaation tulevaisuus, joten maamme metsäpolitiikasta on tehtävä ilmastoystävällistä. Ilmastokestävä metsätalous vaatii hiilen sidonnan kasvattamista metsien talouskäytön ohella. Puunjalostuksessa on panostettava laatuun, ei määrään.

Muutokset eivät ole mahdottomia. Jo hakkuiden määrän laskeminen parin vuoden takaiselle tasolle parantaisi selvästi Suomen päästötasapainoa. Siirtyminen avohakkuista jatkuvaan kasvatukseen valtion metsissä sekä turvemaiden kaltaisilla herkillä alueilla suojelisi arvokkaita maisemia, vähentäisi päästöjä ja tuottaisi parempaa puuta teollisuudelle. Metsänomistajia voitaisiin myös palkita toimista, jotka kasvattavat metsien hiilivarastoja.

Ymmärrän, että toimittajaa huolettaa suomalaisen teollisuuden kohtalo ilmastopolitiikan vaatimusten edessä. Tutkimusten mukaan ilmastonmuutoksen torjuminen kuitenkin synnyttää enemmän työpaikkoja kuin hävittää niitä.

Suomella on korkeasti koulutettujen osaajien maana aitoja mahdollisuuksia uudessa, puhtaassa taloudessa. Suomalaisten puhtaan teknologian yritysten liikevaihto on jo nyt suurempi kuin metsäteollisuuden.

IPCC:n raportin vaatimukset hiilinielujen suojelemisesta koskevat koko maailmaa. Metsäasiat ovat pöydällä myös kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa, joissa tavoite on sitouttaa kaikki maat hiilinielujen suojeluun.

Osaavien metsäammattilaisten maana voimme näyttää esimerkkiä ilmastoystävällisessä metsätaloudessa.

Veli Liikanen

Vihreiden varapuheenjohtaja, ilmasto- ja energiatyöryhmän puheenjohtaja

Mikkeli