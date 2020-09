Mielipide: Sinilevä saastuttaa mökkirannan – Karkottaako tehometsänhoito mökkiläisen?

Olen mökkeillyt viisitoista kesää pienen eteläsavolaisen järven rannalla. Järvi on ollut puhdas siitä päätellen, että rannassa viihtyvät järvisimpukka, lumpeet ja ulpukka.

Nyt sinilevä on rantautunut mökkirantaani suurina levälauttoina pohjoistuulen mukana. Levää on niin paljon, että järvessä ei voi uida puhumattakaan muusta veden käytöstä.

Mikä rehevöittää järven? Ympäristössä ei ole maataloutta, jonka järveen valuvat ravinteet yleensä ovat suurin syy sinilevän ilmaantumiseen. Viimeisen viiden vuoden aikana järven ympäristössä on tehty runsaasti metsähakkuita. Näyttää siltä, että ne vaikuttavat järven tilaan ja tilanne on huonontunut nopeasti. Pienen järven sietokyky on rajallinen.

Vesien tilan parantamiselle on asetettu koko Euroopan unionin alueella yhteiset tavoitteet vesipolitiikan puitedirektiivillä. Sen yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että vesistöjen tila on vähintään hyvä vuonna 2015.

Kunnille kuuluu paikallinen vastuu vesiensuojelun edistämisestä ja valvonnasta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vesiensuojelutehtävistä säädetään sekä vesilaissa että ympäristönsuojelulaissa.

Mökkiläisten merkitys monelle kunnalle ei ole vähäinen. Vapaa-ajan asukkaat käyttävät paljon ostopalveluja tarvitsematta julkisia palveluja. He maksavat veroja suhteessa enemmän kuin kunnan omat asukkaat. He ylläpitävät teiden kuntoa.

Karkottaako tehometsänhoito mökkiläisen jonnekin enemmän mökkiläistä arvostavaan ympäristöön?

Olli Jurvanen

Espoo