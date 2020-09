Mielipide: Liikunta ja urheilu uhattuna valtion budjettiriihessä

Me liikunnan ja urheilun ystävät saamme nauttia lukuisista monipuolisista ja ajanmukaisista liikuntapaikoista Etelä-Savossa.

Esimerkiksi Kerimäen Liikuntapuisto, Rantasalmen Suur–Savo halli, Juvan liikuntahalli ja Tanhuvaaran Urheiluopistoon valmistuva jalkapallohalli ovat saaneet rakentamiseen tukea valtiolta.

Valtion tuki on tärkeää yhteisten hankkeiden toteuttamiselle erityisesti nyt, kun kuntatalous on haasteellinen.

Liikunnalla ja urheilulla on huomattava merkitys.

Liian vähäinen liikunta aiheuttaa yhteiskunnalle vähintään kolmen miljardin kustannukset UKK-instituutin selvityksen mukaan.

Liikunnan lisääminen on yhteydessä käytännössä kaikkien suurten kansansairauksien ehkäisyyn, oli kyse tuki- ja liikuntaelinsairauksista, sydän- ja verisuonisairauksista tai mielenterveysongelmista.

Huippu-urheilu on avaintekijä suomalaisten yhteenkuuluvuudessa ja elämyksissä. Noin neljä viidestä suomalaisesta pitää kansainvälistä urheilumenestystä tärkeänä tai erittäin tärkeänä.

Veikkauksen tuloutuksella rahoitetaan tiedettä, taidetta, liikuntaa, nuorisotyötä, sosiaali- ja terveystyötä sekä hevosalaa.

Noin 92 prosenttia eli 150 miljoonaa euroa valtion liikuntamäärärahoista katetaan veikkausvoittovaroin.

Rahapelivoittovarojen odotetaan laskevan ensi vuodesta alkaen jopa kolmanneksella.

Suurelta osin tästä syystä liikunnan ja urheilun valtionrahoitus on ennennäkemättömässä vaarassa.

Valtiovarainministeriön budjettiesityksen mukaan rahoitus laskisi vuonna 2021 tästä vuodesta 40 miljoonalla eurolla. Tämä on noin neljännes koko valtion liikuntabudjetista.

Rahoitus on turvattava, jotta liikunta ja urheilu voivat tuottaa terveyttä, yhteisöllisyyttä ja elämyksiä.

Rahoituksen väheneminen vaikeuttaa kaikkien liikunnan osa-alueiden rahoittamista. Hallituksen on löydettävä budjettiriihessä keinot rahoituksen pelastamiseksi.

Yksi mahdollisuus olisi kompensoida rahapelituottovarojen menetystä yleisillä budjettivaroilla, siis lähinnä verovaroilla.

Tämä on helppo perustella. Liikunnan ja urheilun yhteiskunnallinen merkitys ei ole sidoksissa rahapelaamiseen. Hallitusohjelmassa on myös sitoumus kompensoida arpajaislain muutoksesta aiheutuva veikkausvoittovarojen lasku. Tämä on tärkeä lupaus.

Toinen mahdollisuus olisi tilkitä Veikkauksen tuloutuksen laskua kanavoimalla tehokkaammin suomalaista rahapelaamista Veikkaukseen. Tämä vaatii päätöksiä maan hallitukselta.

Suomalaisten ei tarvitse pelata nykyistä enempää. Riittäisi, että ne, jotka pelaavat, pelaavat vastuulliseen kotimaiseen yhtiöön.

Liikunta- ja urheiluyhteisön on toki kehitettävä ja tehostettava toimintaansa esimerkiksi hyödyntämällä digitalisaatiota. Tavoitteena on päästä tilanteeseen, jossa meillä on näkymä vahvistuvasta ja elinvoimaisesta liikuntakulttuurista. Se tuottaa menestystä, hyvinvointia ja iloa kaikille.

Mervi Simoska

puheenjohtaja

Mari Makkonen

aluejohtaja

Etelä-Savon Liikunta ry