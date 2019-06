Lukijalta: Mikkeli-puiston Pistoraiteen puolesta

Mikkeli on todella kaunis kaupunki, varsinkin kesällä. Silti sen taivaalle on jo vuosia noussut mustia pilviä. Onko niin, kuten on jo kauan aikaa näyttänyt, että Mikkeli on kehityksessä edelleen oman historiansa vanki?

Samaa jatkumoa, josta kirjoitin 29.5. Länsi-Savossa. Tällä kertaa yksittäisenä tapauksena pistoraide Veturitallien ja Mikkeli-puiston välillä. Halutaanko sammaloitunut ja lahopölkkyinen rata tosiaan säilyttää sellaisenaan vain muistoksi? Eikö Mikkeli halua kehittyä myös matkailun saralla?

Väitetään, että ohitustien penkka olisi lopullisesti ratkaissut radan kohtalon. Pudotetaan työhanskat käsistä, peli on menetetty. Tätäkään en halua uskoa, koska noin sadan metrin päässä on iso kevyenliikenteen tunneli. Ei radalle tarvitse tehdä uutta tunnelia.

On sinänsä hyvä idea, jos rataa voitaisiin käyttää resiina-ajoon. Matkailullisesti ei kuitenkaan riitä, että käytössä olisi vain muutaman sadan metrin rataosuus, vaan rata tarvittaisiin koko pituudeltaan Veturitalleille asti. Muuten tämä on juuri sitä keskinkertaisuutta, josta kirjoitin.

Siis peruskorjattaisiin rata koko pituudeltaan raitiovaunulle sopivaksi. Tällöin kaksi asiaa toteutuisi. Ensinnäkin raitiovaunuliikenne ja toiseksi alettaisiin järjestää ”Resiinaralli”-kisoja. Tästä voisi tulla jokavuotinen tapahtuma.

Vanhoja mutta vielä käyttökuntoisia ja kohtuuhintaisia ratikoita varmasti maailmalta löytyy, jopa dieselkäyttöisiä, puhumattakaan resiinoista. Ratahankkeen rahoitus toteutettaisiin kansalaiskeräyksellä tai perustettaisiin tätä varten säätiö.

Mikkelin kaupungin tämänhetkisessä taloustilanteessa tuskin liikoja apuja heruu tähän hankkeeseen. Silti kaupungilla pitäisi olla tahtoa ja sen myötä myös rohkeutta toteuttaa myös tällaisia matkailullisia ideoita.

Mikkelin Möyhentäjää siteeraten kysymystä ”miksi” pitäisi useimmissa asioissa muuttaa kysymykseksi ”miksi ei”. Ja meillä kaikilla mikkeliläisillä olisi kehittyvämpi kunta.

Kysymys on vain tahdosta.

Vesa Tikkanen

Mikkeli