Mielipide: Osta kotimaista aina kun voit

Kannattaako ostaa ulkomaista?

Ostatko tuotteet hinnan vaiko alkuperän mukaan?

Jos ostat ulkomaisia tuotteita, et välttämättä voi tietää, mistä tuote on kotoisin ja miten se on tuotettu.

Ja onko se tehty minkälaisella työvoimalla.

Minun mielestäni olisi tärkeää ostaa kotimaisia tuotteita, vaikka halpa hinta houkuttaisi.

Näin saadaan työllisyyttä ja tuotantoa Suomeen ja näin myös saadaan alkutuottajille parempia hintoja tuotteista.

Välttämättä kaikilla ei ole varaa kotimaisiin tuotteisiin. Ymmärrän silloin ulkomaisten tuotteiden oston.

Mutta jos on mahdollista, niin kannattaa ostaa kotimaista.