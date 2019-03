Lukijalta: Länsimaat nostivat Kiinan suurvallaksi

Vielä muutama vuosikymmen sitten Kiina oli kehitysmaa, joka sai kehitysapua ja erilaisia etuja ulkomaankauppaansa. Sitten siellä otettiin kapitalistiset toimintatavat, yrittäjyys sekä yksityisomistus käyttöön ja rikastuminen sallittiin. Tämän johdosta valtion ja kansan vauraus on kasvanut nopeasti.

Kiina lähetti nuoriaan runsain joukoin länsimaihin opiskelemaan. Länsimaat antoivat ilmaisen koulutuksen. Kiina sai näin länsimaista osaamista ja teknologiaa. Halvan työvoiman takia sinne siirtyi lännestä suunnaton määrä työpaikkoja. Esimerkiksi 85 prosenttia maailman digitaaliseen tekniikkaan perustuvista laitteista valmistetaan Kiinassa.

Länsimaissa suorittavan työn työpaikat ovat rajusti vähentyneet. Työttömyys ja työttömyyskustannukset ovat kasvaneet nopeasti. Velkaantumisen takia länsimaat ovat joutuneet karsimaan menojaan ja sosiaaliturvaansa. Köyhyys lisääntyy.

Kehitys on johtanut Euroopan unionin poliittiseen ja taloudelliseen heikkenemiseen ja Britannian eroprosessiin. Ranskassa se on johtanut rajuihin keltaliivien mellakoihin. Monessa muussakin länsimaassa on levotonta.

Yhdysvalloissa kansallismielinen Donald Trump valittiin paljolti työttömien äänillä presidentiksi ja se johti maan sisä- ja ulkopolitiikan muutoksiin. Nyt Trump neuvottelee Kiinan kanssa vanhat epäedulliset kauppasopimukset uusiksi. Hän on myös ilmoittanut, ettei Yhdysvallat enää vastaa kustannuksellaan Euroopan turvallisuudesta ja vaatii Eurooppaa maksajaksi. Näin Trump koettaa pelastaa Amerikan hyvinvointia ja maailmanvaltaa.

Lännestä saadulla varallisuudella Kiina on pystynyt rakentamaan suuren ja tehokkaan armeijan. Voimaansa nojaten se valtaa itselleen uusia merialueita rakentamalla tekosaaria kiistellyille merialueille. Kiina on ostanut länsimaista paljon tuottavaa omaisuutta ja on rahoillaan valtaamassa myös Afrikan maiden luonnonvaroja.

Länsimaat lähtivät innolla Kiinan muutokseen mukaan mutta eivät osanneet arvioida mihin tie johtaa. Se johti Kiinan vaurauteen ja yhä kasvavaan suurvalta-asemaan. Kehitys horjuttaa länsivaltojen valta-asemaa, taloutta, hyvinvointia ja koko vanhaa maailmanjärjestystä.

Jukka Pöyry

Mikkeli