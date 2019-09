Mielipide: Mikkelin on tehtävä itse kipeät talousratkaisut — nyt ollaan kovan paikan edessä kun varoituksia ei ole uskottu

Mikkelin kaupungin talous on pahasti epätasapainossa.

Kun kertyneen pankkivelan lisäksi otetaan huomioon kertyneet korjausvelat, tapahtuneet omaisuuden myynnit, sekä tytär- ja osakkuusyhteisöjen taseisiin kertyneiden varojen käyttö, ei todellista kaupungin talouden tasapainoa ole saavutettu pariinkymmeneen vuoteen.

Tämä on johtanut siihen, että kaupunkikonsernilla on nyt velkaa noin 550 miljoonaa, josta peruskaupungin osuus on noin 220 miljoonaa.

Meitä varoittajia on matkan varrella ollut mutta meitä ei ole uskottu.

Tilannetta pahentaa vielä se, että kaupungin veronmaksajat vähenevät ja vanhenevat, jolloin verotulot pienenevät mutta sosiaali- ja terveyskustannukset kasvavat.

Kriisikunnan kriteerit ovat täyttymässä. Nyt joudumme pakon edessä tekemään palveluihin ja talouteen kovia ja varmasti monelle päättäjälle sekä kuntalaiselle vaikeita päätöksiä.

Ajoissa tehtynä ne olisivat olleet pienempiä ja kaikille helpompia.

Kuitenkin on parempi, että teemme kipeätkin ratkaisut heti ja itse kuin huomenna valtion selvitysmiesten tekemänä.

Syytä tilanteeseen on turha kaukaa hakea, sillä syy on meissä kaupungin luottamushenkilöissä ja osaltaan myös virkamiehissä.

Emme ole pystyneet pitämään kaupungin taloutta hallinnassa. Meitä muutamia varoittajia on matkan varrella ollut mutta meitä ei ole uskottu.

Kuntalaisille tärkeän energiayhtiöomaisuuden myynti ei ole oikea ratkaisu, eikä sillä saavuteta pysyvää talouden tasapainoa vaan se johtaa entistäkin huonompaan tilanteeseen.

Jukka Pöyry