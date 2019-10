Mielipide: Esen myynnissä tai fuusiossa ei ole järkeä

Suur-Savon Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen on julkisuudessa ottanut esille energiayhtiöiden fuusioasian. (Länsi-Savo 19.10.) Vaikka muuta väitetään, niin kyseessä on lähinnä Suur-Savon Sähkön jo kauan himoitsema Esen fuusioiminen Suur-Savon Sähköön.

20.10. Länsi-Savon päätoimittaja jatkoi Tykkyläisen lausunnoista johdettuja asioita osin väärin arvioin esimerkiksi tehokkuuden lisääntymisestä.

Sitten 21.10. julkaistiin Etelä-Savon Energia Oy:n toimitusjohtajan Erkki Karppasen harkittu ja totuudenmukainen mielipide.

Kysymyksessä on aivan erilaiset energiayhtiöt. Etelä-Savon Energia Oy:n sähköverkko on pituudeltaan vähän yli tuhat kilometriä ja se on pääosin suojassa maan alla kaapeleina. Esen sähköverkko on hyvässä kunnossa ja uusimistarpeita on vähän.

Esellä on enimmäkseen puupohjaisia polttoaineita käyttävä oma lämmitysvoimalaitos, joka tuottaa yhteistuotannossa korkealla hyötysuhteella kaukolämpöä ja sähköä. Keskusta-alueen ihmisistä 82 prosenttia asuu kaukolämmitetyissä taloissa. Tällä kokonaisuudella Ese on erittäin tehokas ja myös hyvin hoidettu yhtiö.

Suur-Savon Sähkö Oy:llä on kuuden kaupungin ja kahdenkymmenenkahden kunnan alueella sähköverkkoa kaksikymmentäseitsemäntuhatta kilometriä, joista valtaosa on avolinjoina pylväissä. Linjojen kaapelointi ja saneeraaminen on alkanut mutta tehtävää on vielä vuosikymmeniksi ja maksaa satoja miljoonia euroa.

Tunnen energia-alan ja kyseiset yhtiöt varsin hyvin. Olin ESE:n palveluksessa yli kolmekymmentä vuotta. Toimin myös sen hallituksessa muutaman vuoden. Vahvalla kokemuksella ja tiedoilla voin sanoa, että mikkeliläisten kannalta katsoen fuusiossa tai myynnissä ei ole mitään järkeä. Toiminnan tehokkuus ei Mikkelissä mitenkään parantuisi. Joutuisimme vain maksumiehiksi Suur-Savon Sähkön laajan sähköverkon saneerauksiin.

En voi hyväksyä minkäänlaista Etelä-Savon Energia Oy:n fuusiota tai myyntiä. On myös tärkeää, että Suur-Savon Sähkö Oy pysyy paikallisessa omistuksessa.

Jukka Pöyry

LVI-teknikko, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsen (kd.)

Mikkeli