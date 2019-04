Lukijalta: Meillä yritysjohtajat ovat harvoin onnistuneet politiikassa

Pääministeri Juha Sipilää (kesk.) on lyöty olan takaa ja porukalla. Teknologia-alan eläköityneenä yrittäjänä tunnen sympatiaa ja olen miettinyt politiikan ja liiketoiminnan johtamisen eroja.

Yritystä johdettaessa ei ole muuta mahdollisuutta, kuin etsiä faktoja päätöksenteon ja toiminnan ohjaamisen pohjaksi. Asiakkaiden tarpeet on tiedettävä hyvin, tekniikan osalta jopa mitattavan tarkasti. Kannattavuus edellyttää kokoaikaista tietoa kustannuksista, kilpailijoiden tuotteista ja toiminnasta sekä markkinoiden ja asiakkaiden tarpeista.

Myös yrityksen sisällä on toimittava faktapohjaisesti. Inhimilliset painotukset tietenkin näkyvät mutta hyvässä tiimissä asioiden tila selvitetään eikä epärehellisyydelle ole sijaa.

Yrityksen on pystyttävä hakemaan tarvitsemansa eurot asiakkailta, mikä edellyttää jatkuvaa toiminnan tehokkuutta ja ryhtiä. Asiakkaan kanssa on oltava aktiivinen luottamussuhde, joka sekin on faktapohjaista ja vaatii laadukasta toimintaa pitkällä tähtäimellä.

Politiikassa on tärkeintä, miten asiat saadaan näyttämän, oikeastaan mistään muusta, rahastakaan piittaamatta. Poliitikko ottaa ohjauksensa mediakuvasta ja sen kehittymisestä, eli seuraa toimintaansa todellisen tai kuvitellun kannattajakunnan oletetuista reaktioista. Tässä ei useinkaan ole faktoilla sijaa, enenevässä määrin päinvastoin.

Puolueen sisäinen valtataistelu on usein armotonta. On säälittävää, että taloudellisesti heikompia aina petetään katteettomilla lupauksilla kannatuksen saamiseksi omassa vallanhimossa.

Yritystaustalla päätöksenteossa on myös ongelmia. Yritys on hallittavampi kokonaisuus kuin kansakunnan hallinto, jossa asiat ovat huomattavan monimutkaisia, johtuen myös koalitiossa mukana olevien muiden osapuolten läpeensä poliittisesta kulttuurista. Siksi asiat olisi saatava näyttämään faktojen lisäksi muuten houkuttelevilta.

Päätöksenteon kentässä on paljon hallitsemattomia ja arvaamattomia muuttujia, joita media paisuttaa tarkoitushakuisesti.

Meillä yritysjohtajat ovat harvoin onnistuneet politiikassa. Mauno Koiviston tausta oli pankinjohtaja, ja hän onnistui aika hyvin pitämään linjansa perustuen karisman tuomaan suosioon. En muista, että oppositiokaan olisi nykymaailman tavoin miestä lyönyt, puhumattakaan mediasta.

Edelleen tarvitaan rehellisiä politiikkoja, joksi yritysjohtajan tausta antaa hyvän pohjan. Sen lisäksi tarvitaan miltei yliluonnollisia kykyjä kansan suosioon, lahjakkuutta, jossa on elementteinä huumori, hyvä pelisilmä mediassa ja niin edelleen.

Kenties Sipilän olisi kannattanut pitää joku vanha pelimies mukana.

Meidän äänestäjien on ratkaistava haluammeko jatkossa päätöksentekoon rehellisyyttä ja talouden osaamista vaiko tarjolla olevia muita pellejä.

Hannu Salmi

Mikkeli