Sano se: Mikä teidän oikein on, Jukurit?

Olen tehnyt yli 40 v. perushoitajana hoitotyötä erilaisissa paikoissa. Silti en ilkeäisi vaatia sairaanhoitajan palkkaa. Totuus on kuitenkin koulutuksessa. Tieto, osaaminen ja oikea motivaatio. Ei unohdeta potilasta. Ongelman voi poistaa kouluttautumalla sairaanhoitajaksi. Siihen ei taida vielä olla pikakoulutusta. | Monta on mieltä ja niin pitääkin

Essotessa ei toteudu kolmen kuukauden hoitotakuu. On odotettu pääsyä sekä silmäpolille että fysiatrian erikoisläåkärille molempiin jo yli neljä kuukautta. | Huolimatonta touhua

Jukurit on esityksillään häpäissyt koko Mikkelin ja koko Etelä-Savon. Miksi piti tunkea Liigaan jos ei kiinnosta tehdä asioita ammattimaisesti. | Nimimerkki

Pieni vinkki Jukurit: Jos teillä on varaa niin hommatkaa ensi kaudeksi ns. voittava maalivahti ja järkeä päätöksiin. | Entinen pelimies

Jukurit, nyt lisää nuoria pelaajia edustukseen. Tämä kausi ohi. Joukkue laiska, hidas, asennevammainen. Patalappukurssille tuollaiset jätkät. | Markus

Aistielimemme koostuu tämän materian aaltopituudella olevista osasista. Voidaan havaita vain ”samoilla aalloilla” olevia asioita. Muut jutut täytyy uskoa. | Mieluummin totuuksia

Hyvä Jukurit! Nyt näyttää siltä, että yksi kauden tavoitteista on saavutettu. On päästy eroon yhden maalin tappioista. Nyt tässä odotellaan sitä, koska alkaa parhaiden pelaajien myynti muihin seuroihin. Taitaapa olla kausikortti katkolla. | Isoisä

On turha jukurivalmentajan uskotella että joukkueessa kaikki hyvin. Jokainen näkee, että porukka on luovuttanut. KalPalta tuli turpaan oikein kunnolla. Vastustaja onnistuu alivoimallakin tekemään maaleja. Se osoittaa missä mennään. | Teepee

Jukureilla on paljon hyviä pelaajia, ainoastaan todelliset, syntyperäiset maalintekijät puuttuu. Se taito joko on tai ei, siihen ei valmentaja pysty vaikuttamaan. Nuo pelaajat löytyy vuosien varrelta juniorijoukkueiden pistepörssin tilastoista. Turha niitä on ”omalla silmällä” etsiä kehittyvänä onnenkantamoisena. Peli jää torsoksi, kun muuta kaukalossa pyörimistä ei tuloksessa lasketa. | Maalit ratkaisee

Mikkelin tuomiokirkon urut korjattiin viime vuonna verovaroilla. Maksoi paljon. Miksi kanttori säästelee urkuja, kun kaunis, mieltä ylentävä loppusoitto jää messussa soittamatta? Näin tapahtui jälleen 12.1. Kaunis loppusoitto loisi hyvää mieltä arkeenkin. | Kirkollisveron maksaja, toistaiseksi

Kyllä pyrkii nyt työväki lakkoilemaan ja muutaman työtunnin takia saada Suomi jälleen laman syöveriin. Ainut näyttää olevan jäänsärkijät jotka olleet kumman hiljaa. Verovähennys oikeus pois liittojen maksuista ja liitot myös verolle niin lakkointo laantuu. | Vanha Patruuna

Hyvä Mirkku. Olen aivan samaa mieltä. Kristityt nostetaan päämme. Oli aivan ihana kun maanantaiaamuna oli pieni kristittyjen viikon avaus. | Nimimerkki

Muistelkaamme lämmöllä kikyä ja sen tekijöitä. | Lakkokevättä odotellessa

Lääkärit käyttävät viidesosan työstään avustaviin töihin ja toteavat samaan hengenvetoon, että tarvittaisiin viidennes lisää lääkäreitä. Ei siis tarvita lisää lääkäreitä vaan avustajia. Jos näin toimittaisiin, niin vuodessa säästettäisiin kymmeniä miljoonia. | Ynnälasku