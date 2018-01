Koululaisen mielipide sanomalehtiviikolle: Ilmainen kouluruoka on hieno asia! Mielestäni on hienoa, että Suomessa on ilmainen kouluruokailu, ja kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus siihen.

Voimme olla kiitollisia siitä, että meillä on asiat niin hyvin täällä, että saamme päivän toisen lämpimän ruuan koulussa.

En ymmärrä, miksi kouluruuasta valitetaan. Esimerkiksi kaikki eivät käy syömässä, koska koulun ruoka on heidän mielestään pahaa. Ymmärrän kyllä, että kaikesta ei voi tykätä, mutta kouluruokailu on kuitenkin ilmainen ja se on tehty oppilaita varten. Jos ei halua syödä lämmintä ruokaa, voisi ottaa leipää ja salaattia.

Kouluruokailu ei ole mikään itsestäänselvyys joka maassa, toisin kuin meillä Suomessa. Samaan aikaan kun muualla maailmassa lapsia kuolee nälkään, saamme nauttia ilmaisesta kouluruuasta yhdessä kavereiden kanssa.

Kouluruokailussa on otettu myös huomioon erityisruokavaliot. Kuten nämä: kalaton, maidoton, gluteeniton, vegaaninen ja laktoositon. On hyvä, että kaikille löytyy ruokaa, mitä pystyy syömään, ettei tarvitse olla nälässä koko päivää.



Noora Paasonen

Mäntyharjun Yhtenäiskoulu 8B