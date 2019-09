Lukijalta: Posti on polkenut muutakin kuin postia

Olen toiminut vastuullisissa tehtävissä maantiekuljetusten parissa viime vuosisadalta lähtien. Nykyisin olen eläkkeellä, joten voin kommentoida Postin tilannetta vapaasti. Aiemmin en siihen olisi uskaltanut ryhtyä monestakin syystä.

Kirjepostin vähentyminen toki rassaa varmasti Postin tulosta, mutta toinen varmaankin aivan yhtä suuri syy on Postissa itsessään.

Posti on polkenut kuljetushintoja vuosikaudet. Olen ollut osallisena kymmenissä eri kilpailutustilanteissa, ja aina jos Posti on ollut mukana, on heidän hinnoittelunsa ollut aivan eri tasolla kuin muiden, normaalien kuljetusyritysten.

Pahimmillaan tai asiakkaan kannalta ehkä parhaimmillaan, on Postin tarjous ollut jopa 25—30 prosenttia alle muiden tarjousten. On vaikea kuvitella, että Postin toiminta olisi noin paljon tehokkaampaa kuin vanhoilla, pitkään alalla olleilla ja ammattimaisesti johdetuilla yksityisillä yrityksillä.

Nyt Posti pyrkii sitten paikkaamaan markkinoiden valloittamisen kustannukset henkilökuntansa kustannuksella. Kaikki Postin isot kilpailijat maksavat taatusti vähintään yhtä suuria palkkoja kuin mitä Postin palkat ovat nykyisellään.

Postilla ei ole mitään perustetta kurittaa henkilökuntaansa oman johtonsa ahneesta markkinaosuuksien kasvattamisesta, mikä varmasti on johdon omia palkkoja kasvattanut ihan mukavasti.

Posti on rönsyillyt kaikille mahdollisille maantiekuljetusten osa-alueille. Pakettikuljetukset toki ovat sitä Postin omaa osaamista, mutta mitä Posti tekee leipäkuljetusten parissa? Entä elintarvikelogistiikassa, onko se Postin omaa osaamisaluetta?

Alkon kuljetuksistakin on suurin osa luisunut Postin käsiin viimeisten vuosien aikana. Sinnekin Posti on rynnännyt erittäin alhaisilla hinnoilla.

Omistajan tulisi laittaa Posti ruotuun ja palauttaa toiminta sinne omalle alueelleen eli kirjeisiin ja paketteihin. Se varmasti parantaisi Postin tulosta huomattavasti ja tervehdyttäisi nämä muut liiketoiminta-alueet ennen kuin yksityiset markkinaehdoilla toimivat yritykset joutuvat heittämään pyyhkeen kehään.

Hannu Leppänen

20 vuotta toimitusjohtajana eri kuljetusyrityksissä, eläkkeellä

Mikkeli