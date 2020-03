Mielipide: Vapaa-ajanasukkaat ovat osa yhteisöämme

Viime päivinä käyty kiivastakin keskustelua oleskelusta vapaa-ajanasunnoilla pandemian aikana. Etelä-Savo on yksi suosituimmista vapaa-ajanasumisen alueista. Maakunnassa on yli 50 000 vapaa-ajanasuntoa, joista 60 prosenttia on muiden kuin maakunnan vakituisten asukkaiden omistamia.

Moni näistä asunnoista on käytännössä kakkosasuntoja, joten niillä asutaan paljon myös varsinaisen loma-ajan ulkopuolella. Halu vetäytyä vapaa-ajanasunnolle on siksi varsin ymmärrettävää myös nykyisissä poikkeusoloissa.

Kuntien tehtävänä on huolehtia asukkaidensa hyvinvoinnista. Koemme, että vapaa-ajanasukkaat ovat osa yhteisöämme. Terveydenhuoltomme onkin pyritty mitoittamaan niin, että se normaalioloissa palvelisi vakituisten asukkaiden lisäksi myös vapaa-ajanasukkaita.

Nyt olemme kuitenkin poikkeustilanteessa, jossa emme voi taata näiden kriittisten palvelujen riittävyyttä. Siksi on tärkeää, että vapaa-ajan asumisella ei kuormiteta terveydenhuoltoamme tässä tilanteessa. Uudeltamaalta ei nyt saa lähteä vapaa-ajanmatkalle, mutta muut maakuntarajat ovat edelleen vapaasti ylitettävissä. Erityisen tärkeää onkin välttää pendelöintiä asunpaikkojen välillä ja lähikontakteja ympäristössään.

Vakituisten asukkaiden ja vapaa-ajanasukkaiden asettaminen vastakkain on väärin. On vain myönnettävä tilanteen poikkeuksellisuus, mikä edellyttää jokaiselta viranomaisohjeiden noudattamista parhaalla tavalla.

Kun poikkeusolot ovat ohi, Etelä-Savo ja Mikkelin seutu ottavat taas paikkansa vapaa-ajanasumisen edelläkävijänä.

Seppo Ruhanen

Hirvensalmen kunnanjohtaja

Mervi Simoska

Juvan kunnanjohtaja

Risto Nylund

Kangasniemen kunnanjohtaja

Timo Halonen

Mikkelin kaupunginjohtaja

Jukka Ollikainen

Mäntyharjun kunnanjohtaja

Leena Ruotsalainen

Pertunmaan kunnanjohtaja

Matias Hilden

Puumalan kunnanjohtaja

Ilkka Juva

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan puheenjohtaja