Mielipide: Mikkeli ampuu kärpästä tykillä

Tämä on erityisen harmillista siksi että ongelmien juurisyyt, muuttotappion ja ikääntymisen seurauksena paheneva kestävyysvaje, jäävät näillä keinoilla ratkomatta.

Onkin todennäköistä että suunnitellut leikkaustoimenpiteet ovat pikemminkin amputaatioita: hidastavat vauhtia entisestään.

Tuijotamme lukuja emmekä näe perinteiden, identiteetin tai toimivuuden arvoa.

Yhtenä säästötoimena on esitetty Ristiinan lukion lakkauttamista. Ristiinan lukioon liittyvät suunnitelmat ja sitä seurannut keskustelu hiihtävät Mikkelille tyypillisiä latuja.

Keskitymme kapean sektorin kustannuksiin emmekä näe vaikutuksia kokonaisuutena, emme myöskään halua suhteuttaa säästettyjen eurojen määrää siihen vahinkoon, jonka säästötoimenpide kuntalaisten arkeen tai alueen elinvoimaan aiheuttaa.

Toistelemme vain välttämättömyyden pakkoa ja tyydymme ampumaan kärpästä tykillä.

Akuutista säästötarpeesta huolimatta meidän on katsottava myös tulevaisuuteen.

Hallitus on ottanut tavoitteekseen oppivelvollisuusiän nostamisen, mutta on vielä epäselvää mitä kaikkea tämä tarkoittaa. Tuntuisi hullulta tehdä päätöksiä toisen asteen opetuksesta ennen kuin asiasta on valmiimpaa tietoa.

Siksikin olisi nyt viisautta laittaa jäitä hattuun ja odotella lakkauttamispäätöksen suhteen.

Odotellessa voisikin sitten vihdoin antaa Ristiinan lukiolle aito mahdollisuus kehittää toimintaansa osana Mikkelin lukiota sekä huolehtia, että esimerkiksi lukion aloituspaikkoja suunnitellessa ryhmäkoot pysyisivät järkevinä molemmissa lukioyksiköissä.

Konfutse on sanonut: “ihmisellä on kolme tietä toimiessaan viisaasti: harkinnan tie, joka on ylevin, jäljittelyn tie, joka on helpoin, ja kokemuksen tie, joka on katkerin.”

Eiköhän valita se ylevin tie eikä mennä aina katkerinta tietä, kantapään kautta.

Mikko Siitonen

kaupunginvaltuutettu (vihr.)

Mikkeli