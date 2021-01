Mielipide: Yhteiskuntarauha on järkkynyt Suomessakin

Yhdysvaltojen demokratian kestävyyttä koetellaan kovalla kädellä.

Kaikelle tälle löytyy syynsä, juuret ulottuvat ajassa 1950-luvulle.

Yhdysvaltojen keskiluokka oli silloin ansioilla mitattuna suurimmillaan. Sillä meni todella hyvin.

Tämän jälkeen teollisuudessa työskentelevien reaaliansiot ovat pysähtyneet tai jopa pienentyneet. Syy on pitkälti tuotannon jatkuva siirtyminen halvemmalla tuottaviin Aasian maihin.

Yhdysvalloissa on syntynyt suuria alueita, joissa on vanhentunutta teollisuutta tai teollisuuslaitokset on suljettu. Tämä on tuonut paljon työttömyyttä. Tällainen alue on esimerkiksi Yhdysvaltojen koillisosassa, sitä kutsutaan ruostevyöhykkeeksi.

Yhteiskunta on myös muuttunut vauhdilla palvelu- ja tietoyhteiskunnaksi. Sen alan teollisuudessa on siirretty suuria voittoja ja omaisuutta aina vain harvempien käsiin.

Näistä syistä johtuen Yhdysvalloissa on ollut jo pitemmän aikaa todella vihainen kansanosa, joka kokee suurta epäoikeudenmukaisuutta.

Se on odottanut oman messiaan saapumista, pelastajan joka osaa puhua heidän kieltään. Donald Trumpissa tämä kansanosa sai mitä tahtoi.

Yhtymäkohtaa voidaan jossain mitassa hakea myös Suomen historiasta.

Suomi oli vuosina 1917–18 jakautunut punaisiin ja valkoisiin, kunnes tammikuun 1918 lopulla alkoi molempien osapuolien yleinen liikekannallepano.

Asiat eivät korjaantuneet ilman veristä sisällissotaa tai vapaussotaa, joka varmaan sopii nimeksi molemmille osapuolille.

Miten tähän oli jouduttu? Punaisten kannattajista suurin osa oli todella köyhiä teollisuustyöntekijöitä tai torppareita. Syyt kapinan aloittamiseen olivat sosiaalis-taloudelliset epäkohdat.

Valkoisissa oli lähinnä oppineempaa ja varakkaampaa väestönosaa sekä tilallisia. Heidän johtotähtenään olivat lähinnä järjestys- ja laillisuusperiaatteet.

Molemmat osapuolet ajoivat Suomen itsenäistymistä, mutta vähän erilaisella yhteiskuntajärjestyksellä.

Miksi ei ymmärretty tai ollut halua ajoissa korjata maamme monia yhteiskunnallisia epäkohtia, mikä johti väkivaltaiseen purkaukseen?

Luulen, että syy oli monen ihmisen perisynti, ahneus. Ei piitattu niinkään muusta väestöstä ja yhteiskuntarauhasta.

Valitettavasti nykyisen Suomen suunta on aika sama kuin Yhdysvalloissa. Eletään aina vain suurempien voittojen kiilto silmissä.

Toisaalta pienipalkkaisten armeija palvelualoilla ja pätkätöissä kasvaa. Myös hoitajat tekevät raskasta ja vastuullista työtä suhteellisen pienellä palkalla.

Ihmisen pitäisi tulla toimeen palkallaan. Se onnistuu nykyisin aina vain harvemmalta.

Syitä ja seurauksia pystymme ymmärtämään. Silti ei ole millään tavalla hyväksyttävää, että tietty kansanosa ottaa oikeuden omiin käsiinsä ja yrittää saavuttaa tavoitteensa uhkailulla, maalittamisella ja väkivallalla.

Vaikeatkin asiat täytyy pystyä hoitamaan laillisesti ja demokraattisia teitä.

Vesa Tikkanen (sd.)

Mikkeli