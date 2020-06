Mielipide: Perussuomalaisten piiri ei ole hajoamassa

Länsi-Savon kirjoitus perussuomalaisten Etelä-Savon piirin toiminnasta sisältää virheitä.

Piirihallituksen kokouksen esityslistalla oli kansanedustaja Ano Turtiaisen toimintaan liittyvä asia. Asian käsittelyssä tehtiin esitys, että piirihallitus päättäisi kokouksessa tehdä Ano Turtiaisen toiminnasta selvityksen ja antaa siitä tieto lehdistölle.

Koska kaikki piirihallituksen jäsenet olivat asiassa vain lehtijuttujen varassa, Turtiaiselle olisi ennen mahdollista kannanottoa annettava mahdollisuus esittää oma kantansa. Siksi tehtiin toinen esitys: "Perussuomalaisten Etelä-Savon piirin hallitus pyytää hallituksen jäsen Ano Turtiaiselta selvityksen siitä, miksi hänet erotettiin pysyvästi Perussuomalaiset rp:n eduskuntaryhmästä. Ano Turtiainen voi samassa yhteydessä perustella sosiaalisen median päivityksiään asiassa, joka johti erottamiseen eduskuntaryhmästä."

Näistä kahdesta esityksestä käytiin keskustelu. Sen jälkeen äänestettiin ja äänet jakautuivat seuraavasti: selvityspyyntö sai 14 ääntä ja kokouksessa laadittava kannanotto 4 ääntä.

Jutussa on mainittu yksi päätökseen osallistunut piirihallituksen jäsen, puheenjohtaja Pekka Laitinen, mutta häntä ei ole edes haastateltu juttuun.

Lehtikirjoituksessa on totta yksi toteamus: "Asia tulee lähiviikkoina uudelleen piirihallituksen käsittelyyn." Asiaa käsitellään uudelleen juuri siksi, että silloin on käytettävissä Turtiaiselta kokouksen päätöksessä pyydetty selvitys.

Myös Pertunmaan perussuomalaiset ry:n erottamisasia on esitetty virheellisesti. Yhdistyksen erottamisasia pitkään jatkuneen luottamuspulan perusteella juontaa jo usean vuoden takaa. Asiassa on tehty jo useita valmistelevia päätöksiä ja sunnuntaina 7. kesäkuuta piirihallitus teki viimeisen päätöksen. Koska yhdistyksen erottamiseen piiristä tarvitaan myös puoluehallituksen lausunto, se luettiin sunnuntain kokoukseen osallistuneille: "Puoluehallitus katsoi, ettei sillä ollut aihetta vastustaa esitettyä suunnitelmaa."

Kun piirihallitus päätti Pertunmaan yhdistyksen erottamisesta, päätös oli yksimielinen, sillä kukaan ei tehnyt muutosesitystä. Yksi piirihallituksen jäsen piti puheenvuoron, jossa hän ilmoitti, että erottamismenettely on erittäin ikävä, ja hän jätti päätökseen samansisältöisen eriävän mielipiteen.

Voimme varmasti kaikki olla hänen kanssaan samaa mieltä, että erottaminen jäsenyydestä on ikävää, mutta kun perusteet erottamiselle on olemassa eikä jäsenyhdistyksen toiminnassa useista huomautuksista huolimatta ollut tapahtunut muutosta parempaan, erottamiselle ei enää ole vaihtoehtoa.

Siten myös spekulaatiot erottamisen perusteista ovat perättömiä huhuja. Aivan käsittämätöntä on myös toimituksen spekulointi toiminnan kaaoksesta ja piirin hajoamisesta. Kun vaikeatkin päätökset piirissä tehdään pääosin yksimielisesti, toimituksen spekulointi on harhaista.

Pieksämäen perussuomalaiset ry:n osalta uutisointi on myös virheellistä. Pieksämäen paikallisyhdistyksen jäsenet lähettivät vuodenvaihteessa 2019–2020 yhdistyksen hallitukselle kirjeen, jossa he paheksuivat kansanedustaja Ano Turtiaiseen liitettyä matkalaskuasiaa, mutta samassa kirjeessä he ilmoittivat yhdistyksen hallitukselle joukkoerosta. He siis erosivat itse.

Vasta kun yhdistyksen hallitus oli jo kokouksessaan todennut jäsenet eronneiksi, he ilmoittivat myöhemmin peruuttavansa eroilmoituksensa. Yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaan eronneen on haettava uudestaan jäseneksi.

Pekka Laitinen

Puheenjohtaja, Perussuomalaisten Etelä-Savon piiri ry