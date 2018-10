Lukijalta: Ekokaupungissa pitää olla myös puita

Erään taloyhtiön pihassa on viisi—kuusi puuta, tontin rajaa lukuun ottamatta. Nyt on anottu neljän puun kaatamista, lähinnä lehmusten. Puiden kaataminen kaupungissa on aina perin lyhytnäköistä. Niiden kyky säädellä pölyä, tuulia, saasteita, melua ja paahdetta, puhumattakaan näkösuojasta ja kauneusarvoista, on elintärkeää.

Yleensä puiden vastustus on tunnepohjaista. Puut elävät kauemmin ja ovat isompia kuin me. Ne roskaavat, ne tuovat lintuja ja linnut ulostavat. Puut vievät voiman palaneelta ja jääpoltteen tuhoamalta nurmikolta.

Puut estävät näköaloja, ne voivat kaatua, ne ovat liian suurten pihanhoitokoneiden tai autojen tiellä. Parkkitilaa tarvitaan, koska täytyy olla talli ja tolppa. Loput tallit valuvat sijoittajille, pois asukkailta. Päättäjät saattavat viivähtää paikalla vain pari—kolme vuotta, mutta ehtivät turmella koko tienoon ekosysteemin. Toipumiseen menee pitkä aika.

Linnusto pitää puut terveinä eivätkä terveet yleensä kaadu. Usein kaatamiseen päätyy, jos ei näe kokonaisuutta. Milloinkaan puu ei ole kaupungissa tarpeeton!

Vastuussa olemme kaikki: ihmiset, joille riittää luonto mökillä, voittoa maksimoivat huoltoyhtiöt, talossa asumattomat isännöitsijät ja me, jotka emme sääli lapsenlapsiamme.

Päämme ei vastaa vahinkoa, riittääköhän ikämme korvaamaan edellisen sukupolven istuttaman puun? Kuvittele kaupunki ilman puita! Kenen tehtävä on säilyttää ympäristön viihtyisyys, jos jokainen tuhoaa kaiken, minkä tahtoo? Kaiken omani kannan mukanani tarkoittaakin kaiken omani vien mukanani!

Puun kaataminen on ok, jos se on laho tai sairas. Lahosta voi jättää metrisen kannon linnuille ravinnoksi ja istuttaa uuden tilalle.

Eila Havo

Mikkeli