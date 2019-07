Lukijalta: Norpan suojelemiseksi esitettyihin verkkokalastuksen rajoituksiin liittyy monia ongelmia

Kansalaisaloite verkkokalastuksen kieltämisestä ympärivuotisesti saimaannorpan elinalueella sai muutamassa päivässä allekirjoituksia yli 50 000, joka vaaditaan, että aloite on käsiteltävä Suomen eduskunnassa.

Ehkä kiireessä jäi miettimättä se, mitä tuo ympärivuotinen verkkokalastuskielto tarkoittaisi.

Ensinnäkin Suomessa on perustuslain turvaama omaisuuden suoja.

Saimaannorpan elinalueet ovat pääosin yksityisten kiinteistöjen omistajien vesialueita. Jo nykyiset kalastusrajoitukset ovat korvausten pienuuden ja rajoitusten pituuden johdosta kiistanalaisia.

Varmasti eduskunnassa syntyisi perustuslaillinen ongelma, voidaanko yksityistä omaisuutta noin vain ottaa yhteiskunnan haltuun.

Ei varmasti mitään omaisuuserää ole riepoteltu niin paljon, kuin vesialueen omistusta ja määräysvaltaa siinä.

Ensin punamultahallituksissa mahdollistettiin verkkokalastusmahdollisuudet myös vesialueita omistamattomille. Nyt sitten ”vihervasemmisto ym.” aikoo lopettaa verkkokalastuksen myös omistajilta.

On tullut ns. ”pilkkilaki” ja viehekalastuksen kaikille mahdollistava nykyinen kalastuslaki.

Verkkokalastukseen on patoutunut tiettyä katkeruutta vesialueen omistajien taholta, ikäänkuin oikeus verkkokalastukseen olisi ainut asia, joka on vielä tallella.

Toisena ongelmana on osakaskuntien toiminnan turvaaminen. Pyydysmerkkien myynti kävisi tarpeettomaksi, mikäli niitä ei voisi käyttää.

Viehelupamyyntiä tietysti voitaisiin jatkaa, mutta yhden vieheen kalastusoikeus on liitetty kalastonhoitomaksuun. Lisälupien myynti on marginaalista.

Kolmantena ongelmana on verkkokalastuskiellon valvonta. Osakaskunnissa kalastuksen valvonta on tehty pääosin nimellistä korvausta vastaan. Metsähallituksella on yksi vene koko saimaannorppa-alueen kalastuksen valvontaa varten.

Ilman osakaskuntien kalastuksenvalvojia ympärivuotisen verkkokalastuksen kiellon valvonta ei olisi mitenkään mahdollista, kun jo nykyisenkin rajoitusajan valvonta on hankalaa.

Neljäntenä on asenteellinen ongelma. Noin kymmenen vuotta sitten maa-ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan johdolla osakaskunnat sitoutuivat näihin nykyisiin kalastusrajoituksiin. Tavoitteina oli saimaannorppakannan nostaminen 400 yksilön tasolle vuoteen 2021 mennessä.

Ei yksi ministeri voi tietenkään luvata rajoituksista luopumista tavoitteen saavuttamisen jälkeen, mutta monet käsittivät asian niin, että tämän jälkeen rajoituksia voidaan lieventää.

Viidentenä ongelmana on luvattoman kalastuksen lisääntyminen. Mikäli osakaskunnat eivät ole luvanmyynnissä toimijoina ja kalastuksen laillisuuden valvojina, on suuri houkutus alkaa käyttää ihan omia menetelmiä. Keväinen pyynti esimerkiksi riimuverkoilla ns. ”salakuppiin”, siis ilman mitään merkitsemisiä, varmasti lisääntyisi.

Jos uusia kalastusrajoituksia suunnitellaan nykyisen viisivuotiskauden jatkeeksi, niin lyhennettäköön vuotuista kalastusrajoitusaikaa.

Sopiva kalastusrajoitusten lopetusaika voisi olla juuri ennen juhannusta. Kyllä norppakanta sen kestää.

Tapio Holopainen

Ahvensalmi, Savonlinna