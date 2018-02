Lukijalta: Suomen on ajettava vahvaa EU-politiikkaa Valtakunnassa tehdään historiallista aluehallintouudistusta ja olemme eläneet kuluvaa EU-rakennerahastojen ohjelmakautta jo reilut neljä vuotta.

Suomen EU:hun liittymisasiakirjassa on Itä-ja Pohjois-Suomen maakunnille kirjattu erityisasema luonnon olosuhteiden ja alueen sosioekonomisen aseman takia.

Suomen on aloitettava vuonna 2021 alkavan rakennerahastokauden neuvottelut topakasti. Niissä on haettava tulevalle kaudelle korkeaa saantoa. Suomen tulee tavoitella tukipolitiikan ulottamista EU:n kaikille alueille.

Tämä edellyttää EU:lta vahvaa ja aluelähtöistä koheesiopolitiikkaa, jonka kohdentamisessa on huomioitava entistä enemmän kehittyneiden maiden kehityserot. Suomella on aluelähtöisen ja vaikuttavan alue- ja rakennepolitiikan myötä entistä paremmat mahdollisuudet maakuntauudistuksen myötä.



Suomen tulee nostaa EU-neuvotteluihin vahvasti näkyviin maakuntauudistus ja sen tavoitteet, jotka mahdollistavat EU-rahoituksen vaikuttavamman kytkennän aluelähtöiseen kehittämiseen, sekä eri rahastojen ja kansallisten integroidun toimeenpanon. Itä-ja Pohjois-Suomen kehityspotentiaali on saatava hyötykäyttöön ja tuleviin ohjelmiin tulee kirjata Itämeren, arktisuuden ja Venäjän raja-alueiden asiat.

Suomella on vuoro toimia vuonna 2019 EU:n neuvoston puheenjohtajamaana. Suomen tulee käyttää puheenjohtajuus asioiden valmistelussa tehokkaasti hyödyksi, tuoda myös johtamiaan EU-huippukokouksia maakuntiin, joissa ne voivat aidosti esitellä kehittämistarpeitaan ja suunnitelmiaan.



Toivon, että Suomen tulevia rahasto-ohjelmia ja niiden tavoitteita esitetään maakunnat edellä, koska Suomi on alueidensa summa. Uskon että kun Suomi ottaa vahvasti uudistuvien maakuntien tahdon ja toimet vahvasti huomioon saadaan aikaan vahva elinvoimaa kehittävä tekemisen meininki koko valtakuntaan.

Uskon että nähtyään ja kuultuaan aidosti Itä-ja Pohjois-Suomen maakuntien alueiden toimijoita tulevissa huippukokouksissa, muut EU:n maat ymmärtävät paremmin tarpeitamme.



Esko Kilpinen

1. varapuheenjohtaja (kesk.)

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Pertunmaa