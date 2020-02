Mielipide: Aktiivinen valtuutettu toimii kuntalaisten parhaaksi

On hyvä, että nyt kaavoituksessa palataan normaaliin päiväjärjestykseen, sanoi Satu Taavitsainen (sd.) Mikkelin valtuustossa, kun valtuusto käsitteli asemakaavan muutosta 17.2.2020. Hyvin sanottu.

Voidaan sanoa, että Satu Taavitsainen on edistänyt hyvän hallintotavan noudattamista Mikkelissä, kun on ottanut asioita puheeksi ja toteutettavaksi. Näin toimii kuntalaisten valtuuttama aktiivinen valtuutettu kuntalaisten parhaaksi.

Kuntalakikin edellyttää luottamushenkilön kohtelevan asukkaita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Tästä on kyse tonttien myynnin poikkeamislupakäytännön kritiikissä.

Äänestäjä antaa ainoan äänensä valtuutetulle, jonka toivoo vaikuttavan hänelle tärkeisiin asioihin. Kun on syytä sanoa, pitää sanoa. Oikaisuvaatimuksessa (LS 18.2.) on kyse sananvapaudesta. Valtuutetulla on oikeus sanoa ja kirjoittaa vapaasti. Kaikessa päätöksenteossa ja luottamushenkilön työssä tavoitteena on oltava kunnan etu, kuntalaisten hyvinvointi ja laadukkaat päätökset. Näin toimii valtuutettu Taavitsainenkin esimerkillisellä tavalla.

Mikkeliläiset ovat oppineet tuntemaan Satu Taavitsaisen tinkimättömänä taistelijana. Sadun klinikalla on vuosien aikana käynyt lukuisa määrä ihmisiä, jotka ovat saaneet apua ja neuvoja omaan tai perheensä ongelmaan, miten pärjätä byrokratian viidakossa. On tunnettu tosiasia, että Taavitsainen osaa esimerkiksi sosiaali- ja terveyslainsäädännön ja käytännöt erinomaisesti. Ja tietää mihin tahoon kannattaa olla yhteydessä.

Me sosialidemokraatit haluamme rakentaa Mikkeliä uuteen nousuun niin, että ihmiset ja heidän palvelunsa ovat keskiössä. Emme hyväksy koulutusleikkauksia, viimeisimpänä peruskoulun vuosiviikkotuntien leikkaukset ja säästötoimet lasten ja nuorten päihdepalveluissa. Haluamme turvata ja kehittää lasten, nuorten ja aikuisten palveluita niin Ristiinassa, Haukivuorella, Anttolassa, Suomenniemellä kuin Mikkelin lähiöissä ja keskustassakin. Haluamme myös taata avoimen ja demokraattisen kunnan sekä yhteiskunnallisen avoimen keskustelukulttuurin.

Mikkeli pystyy parempaan. Parempaa uutta Mikkeliä rakennamme uudella innolla ja energialla yhteistyössä mikkeliläisten kanssa.

Reijo Hämäläinen

varapuheenjohtaja

Raine Lehkonen

sihteeri

Mikkelin Sosialidemokraatit ry