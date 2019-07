Lukijalta: Lupiinin puolesta

Päätin pysähtyä hetkeksi, ihastelemaan tienvieren kukkamerta. Kiireiset ihmiset ajoivat ohi. Silmäkulmaan nousi kyynel. Olin unohtanut miltä lupiini tuoksuu. (Niina Tervala)



Kuljeskellessa tienposkilla ja ihastellessa tätä maahanmuuttajakasvia, kummastelen, miten vähän lupiinilla on tukijoukkoja ja puolestapuhujia. Yleinen keskustelu koskee valtaosin lupiinin niittämistalkoita, kasvin juurineen irti vetämistä. Ajatus tästä saa kyyneleet kirpoamaan silmäkulmiin. Monet puhuvat torjuntataisteluista. Sodasta.



Pohjois-Karjalan ely-keskuksen luonnonsuojelun johtava asiantuntija Hakalisto toteaa, että ’’osittain näyttää siltä, että peli on menetetty’’. Vaadittaisiin siis melko raskaita toimia, jotta laji saataisiin kitkettyä täysin. Mitä tämä tarkoittaisi? Myrkkyjä ja kemikaalicocktaileja maaperään? Ydinsotaa luontoa vastaan?



Maanviljelijä ja biologi Patokorpi kirjoittaa Maaseudun Tulevaisuudessa (23.6.2019) lupiinin puolesta. Patokorpi toteaa, että vaikka lupiinin hävittämistä perustellaan sen osallisuudella vanhojen keto- ja niittykasvien syrjäyttämisessä, ei tähän väitteeseen tulisi luottaa, sillä ’’ketokasvit kuuluvat maailmaan ja elämänmuotoon, joka on peruuttamattomasti mennyttä. Valitettavasti.’’



Patokorven näkemyksen mukaan lupiinin ominaisuus hyvin hiiltä sitovana kasvina on sitä vastoin hyödyllinen ilmastonmuutosta torjuessa. Lupiini myös parantaa maan kasvukuntoa.



Viranomaisten kehotus aloittaa sota vieraslajeja vastaan kertoo mielestäni ihmislajin tuhoamishalusta, muukalaisvastaisuudesta ja nostalgiavimmasta. Nämä asenteet pelottavat: ne luovat oikeutta vain tietyille ryhmille, tietyille kasveille ja olennoille.



Lupiinin rikkaus on mielestäni juuri siinä, että se palauttaa ihmisen maansyrjään kiinni: emme voi kontrolloida kaikkea.

Pia-Maria Hokkanen,

Mikkeli