Mielipide: Onko Mäntyharjun kirkonkylän koulu politiikan pelinappula?

Vähänpä tiesimme. Menossa on todellakin erilainen kouluvuosi, joka jännittävän seikkailun sijaan tuntuu kauhutarinalta.

Toukokuussa kunnanvaltuusto päätti koulumme saneeraus- ja laajennushankkeesta. Syyskuussa kunnanjohtaja esitti koulumme purkamista.

Kuntaa pitää kehittää positiivisella otteella, jos halutaan pitää nykyiset lapsiperheet ja saada uusia.

Nyt kunnanhallituksen listalla on kouluverkkoselvitys. Miten tilanne voi muuttua näin?

Päätösten tueksi on koottu monenlaista materiaalia, mutta valitettavasti selkeää ja vertailukelpoista se ei ole.

Kirkonkylän koulun tulevaisuus vaikuttaa muidenkin koulujen toimintaan, silti Yhtenäiskoulun henkilökunnan näkemyksiä ei ole kysytty.

Kustannusvertailutaulukko vaikuttaa kovin tarkoitushakuiselta. Rakennuksen tutkimuksista vastaavat eivät ole itse esitelleet tuloksia, sen sijaan rakennuksen huonokuntoisuutta on liioiteltu.

Olen keskustellut rakentamisen ammattilaisten kanssa. Yhteistä heidän mielipiteilleen on, ettei koulu ole korjauskelvoton.

Ihmettelisin, jos olisi. Kai meistä joku olisi huomannut, jos olemme lahonneen puun tai litimärän betonin keskellä?

Mäntyharjun asukasluku on ennusteiden mukaan laskeva. Oppilasmäärien laskeminen on ollut ennustettua hitaampaa, mikä on hyvä asia. Yhtenäiskoulua rakennettaessa luotettiin pessimistisiin ennusteisiin, tilanahtaudesta kärsitään edelleen.

Kuntaa pitää kehittää positiivisella otteella, jos halutaan pitää nykyiset lapsiperheet ja saada uusia. Kuka haluaa suunnitella lapsensa koulupolkua väliaikaisratkaisun varaan? Sitä paitsi: isoja kouluja on joka kunnassa, kyläkoulu on keino tarjota jotain erilaista.

Raha on päätöksenteossa vahva vaikuttaja. Koulutyön tuloksia on vaikea hinnoitella. Silti kannattaa muistaa, että harkitsemattomassa kohdassa säästetyt eurot ovat usein kallis ratkaisu.

Remontin jatkaminen olisi myös taloudellisesti järkevää. Kaikissa muissa vaihtoehdoissa saamme heittää hukkaan miljoona euroa. Suunnilleen niin paljon maksaa jo tehty rakentaminen, urakoitsijoiden korvaukset ja rakennuksen purku.

Pelkoni syksyn aikana ovat kasvaneet. Ensin pelkäsin, mitä tapahtuu Kirkonkylän koululle. Nyt pelkään, mitä tapahtuu Mäntyharjun koko perusopetukselle.

Itselleni Kirkonkylän koulu on rakas työpaikka, ja olen käyttänyt työvuoteni alkuopetuksen kehittämiseen.

Meidän työntekijöiden virat eivät kuitenkaan ole koulukohtaisia, joten luulisin työmme jatkuvan. Mutta onko koko kunnan kannalta viisasta haaveilla yhden koulun mallista? Vaihtoehdot ja monimuotoisuus ovat ehdottomasti rikkaus ja turva.

Onko koulumme vain politiikan pelinappula, jota liikutellaan valmiin käsikirjoituksen mukaan? Muistetaanko, että koulu on lapsia varten? Peruspalvelu, jonka jokainen kuntalainen vuorollaan saa.

Kuntamme päättäjiltä toivon viisautta, jotta Kirkonkylän koulun toiminta jatkuu ja tämä seikkailuvuosi päättyy hyvin. Kauhutarinoista en pidä.

Kirsi Partonen

Kirkonkylän koulun luokanopettaja

Mäntyharju