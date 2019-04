Lukijalta: Toimivassa yhteiskunnassa tarvitaan työtä, jolla pystyy kunnolla elämään

Rahaa pitäisi löytyä vaikka mihin, vaikka on iät ja ajat tiedetty, että hyvän taloudenpidon a ja o on, ettei eletä yli varojen.

Valtakunnan talous on tällä hetkellä kohtuullisen hyvässä mallissa. Toisin on Mikkelissä.

Jotta yhteiskunta toimisi asiallisesti, pitäisi olla työpaikkoja. Nimenomaan asiallisia, kannattavia töitä, joista pystyisi verojakin maksamaan.

On kummallista, että meillä, jossa lapset syntyvät terveinä ja hyvin ravittuina, alkaa joillakin suunnaton ”hoitokierre” jo lapsesta alkaen.

Jo koulussa on masennusta, mielenterveysongelmia ja teini-iässä alkoholi- ja huumeongelmia. Ei tiedetä mihin ammattiin tulisi pyrkiä ja tulee syrjäytymistä.

Onko elämä ja toimeentulo todella näin vaikeaa?

Viime kesänä Mikaelin kesäsymposiumissa professori Heikki Hiilamo kiteytti, että perhe on yhteiskunnan perussolu. Jos perhe jaksaa hyvin, kommunikoi yhdessä ja tulee toimeen yhdessä, paljon on pelastettu.

Kun kotona on normaalit arkirutiinit, vanhemmat ovat esimerkkeinä lapsille, lapsilla on oikea kunnioitus vanhempia kohtaan, asiat kulkevat aika hyvin, eikä kaikki ole suinkaan rahasta kiinni. Yhteinen aika ja tekeminen on tärkeää.

Lapsille ja nuorille pitäisi tehdä työelämä ja työpaikat tutuiksi. Pitäisi käydä maalla ja metsässä, myös media voisi tutustuttaa asioihin, joilla ihmiset toimeentulonsa hankkivat. Voisi syntyä mielenkiintoa.

Tavallinen kansalainen voi aika usein tehdä jotain toimeentulonsa eteen, edes osittain. Vaikka osapäivätyöllä, silloin ei olisi koko ajan ”yhteiskunnan” rahapussilla. Toimelias ihminen pysyy henkisesti ja fyysisesti kunnossa. Tämä on yhteiskuntavastuuta.

Maaseutu ei saa tyhjentyä. Maatalouden nykyisen suuruuden ekonomian rinnalla haluaisin nähdä pienemmän, jo tuotantonsa lopettaneen maatilan, avaavan uudelleen ovensa ja yrittäjäpariskunta perheineen työllistäisi siellä itsensä. Se toimii jos sen halutaan toimivan.

Työmarkkinat eivät kaipaisi häiriöitä. Lakot ovat typerin tapa hoitaa asioita.

Vaaleissa olisi hyvä, jos tehtaan työntekijä, palvelu- ja hoitoalan henkilö, rekkakuski tai rakennusmies tiedostaisi, että hän on työssä yrityksessä, ja työnantajalla, ei suinkaan ammattiyhdistysliikkeessä.

Jos työnantajan ja työntekijöiden välit ovat kunnossa, se on kaikkien etu.

Vesa Pöntinen

yrittäjä, eläkeläinen, vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsen (kesk.)

Mikkeli