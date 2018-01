Koululaisen mielipide sanomalehtiviikolle: Tyttöjen ja poikien koululiikunta voisi aivan hyvin olla yhteistäkin Koululiikunta on jokaisella peruskoulun luokalla pakollinen oppiaine, jota on säännöllisesti viikoittain.

Koululiikunnan tarkoituksena on paitsi perehdyttää nuoria erilaisiin liikunnan muotoihin ja opettaa liikunnallista elämäntapaa, niin opettaa myös yhdessä toimimista. Tämän takia minusta on todella erikoista, että tyttöjen ja poikien liikuntaryhmät ovat erikseen.

Yläkoulussa liikuntaryhmät on yhdistetty rinnakkaisluokkien kanssa, jotta ryhmien koot kasvaisivat. Mutta silti on saman luokan tytöt ja pojat erikseen opetuksessa. Minkä ihmeen takia näin on tehty?



Liikuntatunnit ovat yksiä harvoista tunneista, joilla saa toimia yhdessä ryhmänä. Vaikka kuinka yritettäisiin opettaa matematiikkaa ja kieliä muuten kuin tehtäviä tekemällä ja opettajaa kuuntelemalla, niin silti lukuaineiden opetteleminen on melko yksinäistä ja hiljaista työtä. Liikuntatunneilla päästään toimimaan yhdessä muiden kanssa ja luodaan kontakteja niihinkin oppilaisiin, joiden kanssa ei välitunneilla tule välttämättä vietettyä aikaa.

Tämän takia on outoa, että tyttöjen ja poikien täytyy olla eri ryhmissä. Onko sukupuolella niin paljon väliä, että ne pitää erottaa tässä aineessa toisistaan? Jos liikuntatunneilla olisi kaiken sukupuoliset yhdessä, tutustuisivat he paremmin toisiinsa.



Myös opetussuunnitelma ja tuntien sisältö tuntuvat eroavan tyttöjen ja poikien liikuntaryhmissä.

Esimerkiksi talviaikaan luistelutunneilla aiheet eroavat toisistaan. Olen ihmetellyt, miksi pojat eivät tunnu koskaan opettelevan luistelun perusasioita. Kun tytöt harjoittelevat joka vuosi jarruttamista ja yhdellä jalalla liukumista, niin pojat pelaavat jatkuvasti kaukalossa jääkiekkoa.

Toki tytötkin sitä pelaavat, eikä yksi jarrutuksenharjoittelutunti vuodessa mitään haittaa, mutta en käsitä, minkä takia poikien ei tarvitse opetella perustekniikkaa. Onko oletuksena, että he osaavat sen jo niin hyvin, että sitä on turha harjoitella?

Myös se ihmetyttää, että tyttöjen liikuntatunteihin kuuluu jumppaa ja aerobicia, ja tällä välin pojat pelaavat salibandya. Syynä tuskin on se, että pojat eivät kuulemma pidä jumppaamisesta, sillä ei oletuksena voi olla se, että tytöt pitävät tanssista ja pojat jääkiekosta. Onneksi sentään paritanssitunnit ovat yhteiset tyttöjen ja poikien kesken.



Koululiikunta on mukavaa vaihtelua paikallaan istumiseen, ja on hienoa, että sitä opetetaan koulussa. Tasa-arvosta on puhuttu lähiaikoina paljon, ja sukupuolineutraalien liikennemerkkien ja äitiyspakkauksen uuden nimen miettimisen sijaan olisi hienoa miettiä myös koululiikuntatuntien sukupuolierottelua.



Helmi Hälikkä

Mäntyharjun Yhtenäiskoulu 8C