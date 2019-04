Lukijalta: Essoten johto ruotuun — "Selittelyjen ja puolustelujen aika on meni jo"

Kiistaton tosiasia on, etteivät Juvan sosiaali- ja terveyspalvelut ole ainakaan parantuneet Essoten myötä. Toinen kiistaton tosiasia on, että hoitohenkilökunta on tiukemmilla ja voi huonommin kuin ennen Essotea. Kolmas kiistaton tosiasia on, että Essote tulee paljon kalliimmaksi kuin entiseen tapaan hoidetut asiat.

Juvankin kaltainen vahvan talouden omaava kunta menee tätä menoa nurin.

Kun ylityksiä alkaa tulla miljoonamäärin, on nyt siis tuskastuttu jo Juvallakin. Ja aina kun perätään syytä holtittomaan menoon, selitetään yhtä ja selitetään toista. Kerta toisensa jälkeen sanotaan, että ylitykset johtuvat resurssipulasta: talouspuolelle tai henkilöstöhallintoon ollaan ihan justiinsa palkkaamassa sellaista gurua, että nyt alkaa tapahtua.

Ei kuitenkaan ala. Ja jos vähänkin tiukemmin kysytään holtittoman menon perään, uhataan lopettaa sitä tai tätä perusterveydenhoitoon kuluvaa palvelua. Aika usein heitetään pöydälle neuvolapalvelut. Luulisi herraosastolle rekrytoidun jo niin paljon väkeä, että päät kolkkaavat toisiinsa.

Uskon vakaasti, että Essoten ylin johto ei ole tehtäviensä tasalla, ei ainakaan virkamiespuolella. Jos kyse olisi yksityisestä yrityksestä, kenkää olisi tullut jo aikoja sitten. Entä onko luottamushenkilöillä kompetenssia panna johto ojennukseen? Selittelyjen ja puolustelujen aika on meni jo.

Vaikka en ole vähääkään innostunut konsulttien käytöstä yleensä, nyt saattaisi olla sellaisen paikka: joku täysin ulkopuolinen katsomaan, mikä Essoten johdossa mättää.

Timo Soinia mukaillen: missä Essote, siellä ongelma.

Ari Rautio

kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja (sd.), Juva