Mielipide: Tupakka tappaa

Mielestäni tupakka pitäisi kieltää laissa. Se kuluttaa rahaa, luontoa ja kaiken lisäksi on hengenvaarallista. Mitä siitä loppujen lopuksi hyötyy?

Tutkimusten mukaan 15-17 prosenttia suomalaista polttaa tupakkaa päivittäin.

Joidenkin ihmisten mielestä on siistiä polttaa tupakkaa. Luultavasti totuus on, että he ovat siitä riippuvaisia ja sen takia esittävät, että se olisi hienoa.

Tiedän monia, jotka ovat ajatelleet, etteivät he muutamasta kerrasta jää koukkuun, ja lopputulos on aina sama.

Tupakasta on haittaa myös muille. On inhottavaa istua kymmenen minuuttia tupakalta haisevassa taksissa, ja silti se on monen mielestä ok.

Itse en ole polttanut, enkä aio ikinä aloittaa.

Tutkijat ovat sanoneet, että tupakassa ei ole yhtään hyödyllistä ainesosaa. Siitä ei siis ole hyötyä kenellekään.

Älkää, hyvät ihmiset, tuhlatko koko elämäänne tupakkaan. Siihen menee rahaa, ja jos polttaa säännöllisesti, voi jopa kuolla. Ja eihän kukaan sitä halua.