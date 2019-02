Lukijalta: Mikkelin kirjastoja ei saa kurittaa

Suomen menestys perustuu vahvaan osaamiseen ja sivistykseen. Kirjastotoimi on peruspilari lukuharrastuksen kehittämisessä. Lukemalla sanavarasto laajentuu ja yleistieto lisääntyy.

Kirjastopalvelut ehkäisevät syrjäytymistä. Meidän tulee tukea kirjastotoimintaa muiden kulttuuripalvelujen tapaan. Ei ole varaa yhtään heikentää lukemisen ja luetun ymmärtämisen taitoa.

Parhaillaan keskustellaan lähikirjastopalvelujen supistamisesta säästökeinona.

Mielestäni pitää turvata toimivien lähikirjastojen palvelut. Erityisesti koulujen yhteydessä olevat toimintakykyiset kirjastot tulee säilyttää. Esimerkiksi Kalevankankaan kirjastoa on kehitetty lasten ja nuorten konseptikirjastoksi.

Erittäin merkittävää on, että oppilaat ovat itse aktivoituneet kehittämään nykyaikaisia kirjastopalveluja kirjaston henkilökunnan kanssa. Nuorten juurtumista kirjastojen palvelujen käyttäjiksi tulee tukea.

Opetussuunnitelmissa toimii kulttuuripolun rinnalla kirjastopolku kaikilla luokkatasoilla. Kirjastoissa tarvitaan vakaa työrauha toiminnan kehittämiseksi.

Kun kirjasto on koulun yhteydessä, se tukee kirjallisuuden opetusta ja lasten on helppo lainata kirjoja. Taituri-oppilaidenkin (lievästi tai vaikeasti kehitysvammaiset) on vaikea lähteä käymään pääkirjastossa koulupäivän aikana. Lisäksi Kalevankankaan kirjasto palvelee viereistä suurta päiväkotia.

Lukemisen unelmavuotena aikuisten malli lukijana on myös tärkeä. Päättäjien suhtautuminen lähikirjastojen lopettamiseen on iso ja peruuttamaton asia, mikä kertoo omaa kieltään lukemisen arvostamisesta.

Lukutaito ja luetun ymmärtäminen on heikentynyt roimasti. Etsitään mieluummin säästöjä tyhjiksi jääneistä koulukiinteistöistä tontteineen, kehitetään Kalevankankaan kampukselle sijoitetuille reilulle 50 miljoonalle tuottavuutta, yhdistetään päällekkäisiä toimintoja tai nostetaan veroäyriä.

Marita Hokkanen

kaupunginvaltuutettu (sd.sit.)

Mikkeli