Mielipide: Salibandy on parasta

Oletko koskaan miettinyt, mikä on paras urheilulaji?

Minusta paras on salibandy. On paljon muitakin kivoja lajeja, mutta minusta sähly voittaa kaikki muut helposti.

Tiedän, että monet muut ajattelevat sählyn olevan huono laji, mutta olen huomannut, että monet ovat tykänneet siitä kokeilun jälkeen.

Salibandyssä pääsee urheilemaan kavereiden kanssa. Se on monipuolinen ja hyvää kuntoakin vaativa laji.

Kaikilla on oma paikkansa ja oma roolinsa, joka on tärkeä osa kokonaisuutta.

Minusta se on parasta ajanvietettä, jos on tylsää ja muutenkin. On erittäin mukavaa nähdä oman harjoituksen tulos.

Itse olen harrastanut sählyä pitkään ja pidän siitä yhä ja haluan kehittyä vielä paljon.

Useita kertoja mieleni on ollut melko huono, mutta salibandyn pelaaminen kavereiden kanssa on ollut niin mukavaa, että mieleni on parantunut.

Olen myös melko varma, että jonkun mielestä salibandy on pelkkää tikulla palloon tökkimistä, mutta kun opettelet sitä lisää, tiedät, ettei ole.

Suosittelen sinunkin kokeilevan - ties vaikka tykkäisitkin.