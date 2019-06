Lukijalta: Onpa aikoihin eletty

Mikkelin kaupungin iskulauseena oli aikanaan ”myhäilevä Mikkeli”. Maanantain 17.6.2019 tehdyn valtuustopäätöksen mukaan tulisi nimitystä muuttaa ”kyräileväksi kunnaksi”.

Onhan se ennenkuulumatonta, että kuntalaisten vaaleissa antamalla tuella ei ole enää mitään merkitystä tai arvoa. Valtuuston suurimman ryhmän SDP:n ehdotus Markku Aholaisen jälkeen uudeksi kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi pyyhittiin takapuolta törkeällä kokoomus—keskusta-akselin ajojahdilla.

SDP:ssa on pidetty kunniassa mandaattinsa mukaisia järjestöpäätösvalintoja, eikä olla puututtu toisten poliittisten ryhmien sisäisiin valintoihin. Mikäli on ollut tarvetta, on asioista etukäteen neuvoteltu.

Tämä valtuuston päätös on ennennäkemätöntä, jopa Mikkelissä. Arto Seppälällä on kiistämättä kokemusta ajallisesti, kuten myös Barckin Paavolla, mutta valitettavasti sisältöä puuttuu molemmilta. Porvareiden vietäväksi sopii mainiosti henkilöt jotka ovat valmiita syömään omasta kuormasta.

Voitto Lyytikäinen

demari Ristiinasta