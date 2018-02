Koululaisen mielipide sanomalehtiviikolle: VR on yhtä kuin Venaa Rauhassa Kello on 13.46. Istun Mäntyharjun rautatieasemalla odottamassa junaa, jonka olisi pitänyt lähteä kello 13.35.

Kello on 13.46. Istun Mäntyharjun rautatieasemalla odottamassa junaa, jonka olisi pitänyt lähteä kello 13.35. Minulla on lääkäriaika Mikkelissä vartin yli kaksi, enkä mitenkään enää ehdi siihen. Mielestäni junat ovat liian usein myöhässä.

Jos junat olisivat ajoissa, asiakkaita olisi enemmän. Ostaessaan lippua joutuu miettimään, että entä jos juna onkin myöhässä. Tällöin ihmiset voivat ajatella, että hankkivat toisen kyydin, jotta ehtisivät.

Junien ollessa ajoissa ei tarvitsisi odottaa talvisin ulkona kylmässä junaa, jos rautatieasemalla ei pääse sisälle. On ikävää istua kylmällä penkillä lumisateessa kylmässä pakkassäässä. Kun juna on myöhässä, asiakkaat voivat myöhästyvät tärkeistä sovituista tapaamisistaan. Sovittuja tapaamisia ei saa välttämättä varattua helposti uudelleen.

Jos rataviat korjattaisiin ja palkattaisiin lisää työntekijöitä, junat olisivat aikataulussa.



Erika Ahtiainen

Mäntyharjun Yhtenäiskoulu 8D