Mielipide: Vallan vahtikoira kohtaa oman haasteensa

Viime päivinä lehdistössä on kirjoitettu isoilla otsikoilla nykyisen hallituksemme ja tasavallan presidentin yhteistyöstä, toimintatavoista ja mahdollisista linjanäkemysten eroista tai vähintäänkin kipukohdista.

Koronakriisi on asettanut koko yhteiskuntamme uuteen tilanteeseen, jota emme ole kokeneet sotiemme jälkeen. Koronavirus on tuntematon tekijä, joka leviää nopeasti; se on luonteeltaan salakavala ja vaarallinen ja viruksen aiheuttamat vaikutukset koko yhteiskunnan eri lohkoihin rajut.

Tilanne on vaikea, haastava ja edellyttää kansallista ja globaalia yhteistyötä. Se tarkoittaa ratkaisumallien löytämistä. Haaste on meille kaikille sama riippumatta yhteiskuntamuodostamme, poliittinen järjestelmästämme tai uskonnostamme.

Jotta löydetään mahdollisimman oikea ratkaisujen joukko mahdollisimman oikea aikaisesti, se luonnollisesti sisältää erilaisia näkökulmia. Se ei tarkoita epäluottamusta, riitelyä ja valtataistelua vaan järkevää pohdintaa vaihtoehdoista ja näiden esittämistä.

Käsittääkseni tästä on perimältään kyse nytkin ns. nyrkkiajatuksen tapauksessa. Ajatuksia on vaihdettu tasavallan presidentin ja hallituksemme välillä suullisesti ja kirjallisesti. Tämä on järkevää.

Yhteistyö on parempi vaihtoehto kuin eristäytyminen. Yhteistyöhön kuuluu eri vaihtoehtojen esittäminen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi: koronaviruksen aiheuttaman kriisin mahdollisimman nopea lyöminen ja kriisin negatiivisten seuraamusten mahdollisimman suuri minimoiminen.

Medialta edellytetään luonnollisesta valppautta, tarkkuutta ja hyvää journalistista eettisyyttä ja osaamista uutisoinnissaan. Kun on vapaus, on myös vastuu!

Vallan vahtikoiran ei pidä ottaa räksyttävän rakin roolia. Hyvä vahtikoira ilmoittaa vieraasta tarvittaessa, eikä joka käänteessä. Medialla on julkisen sanan vapauden oikeus, mutta myös vastuu: tarkista tietosi enemmän kuin kerran, punnitse sanasi, näe kokonaisuus ja käytä järkeäsi.

Ovatko esille tulleet eri näkökulmat, kuten ajatukset ns. nyrkkiryhmän luomisesta, eripuraisuuden tai epäluottamuksen ilmentymiä hallituksemme ja tasavallan presidentin välillä vai ovatko esille tulleet näkökulmat tervettä ja avointa keskustelua mahdollisimman oikean ratkaisun löytämiseksi kriisistä ulos?

Onko koronakriisin aikana ylitetty toimivallan rajoja eri instituutioiden kesken jopa niin, että tämä näkökulmien vaihto olisi demokraattista järjestelmäämme, sen päätöksentekoa ja sen selkeyttä vahingoittava? Näitä kysymyksiä on median esitettävä itselleen, kun asiasta uutisoidaan.

Eräät median toimijat lähestyvät kysymyksiä "nimettömien korkean tason" lähteisiin pohjautuen ja isot otsikot ovat paikoin kuvanneet näkökulmien olevan merkki jopa riitelystä valtiovallan eri instituutioidemme kesken.

Voidaan myös kysyä, mikä on tällaisten korkean tason nimettömien lähteiden tarkoitus antaa tällaista informaatiota vallan vahtikoirille; halutaanko todella selkeyttää ja vaalia avointa päätöksentekoa vai jostain syystä sekoittaa tyhmyyttään asioita kuvailemalla käytyjä keskusteluja todellisuutta dramaattisemmin?

Jos ei ole osaavaa ja eettistä korkeaa mediaa, ajaudutaan harmaalle informaation alueelle. Alennutaan juorujen sekamelskaan, jossa median valppaus ja osaaminen menettävät arvostustaan ja huomaamattaan media alistetaan vapaudettomaan olotilaan. Tämä olisi todella vahingollista meidän kaikkien osalta: demokratian, luotettavan ja vapaan tiedon välityksen ja koronaviruksen taltuttamisen kannalta.

Hannu Ranki

VTM, Anttolan kesäasukas, Espoo