Mielipide: Jatkuvat kilpailutukset suosivat suuria hoivayrityksiä

Sansia on järjestänyt vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia taksikyytejä tämän vuoden alusta alkaen Pieksämäellä. Toiminta on alkanut takkuillen.

Kilpailutukset myös pyörivät liian tiheään, 2–3 vuotta on liian lyhyt aika. Taksikyydit oli saatu kohtuullisesti toimimaan, mutta uuden kilpailutuksen myötä homma alkaa alusta.

Asumispalveluissa kilpailutusten väli olla ainakin viisi, jopa 10 vuotta.

Kilpailutus on yrittäjille iso urakka. Kun se on tehty, arki pyörii hetken ja edessä on taas uusi rutistus. Pienille paikallisille yrittäjille tämä on niin haastavaa, että moni on lopettanut.

Syynä on myös isojen terveysbisnesyritysten toimintatapa. Isot yritykset voivat tarjota palveluja vaikka alihintaan voittaakseen kilpailutuksen.

Kun kilpailijat on saatu pois markkinoilta, hinnat nousevat.

Erityisen kehnoa toiminta on, jos tulos käytetään johtajien palkkoihin eikä laadukkaaseen toimintaan.

Viime vuoden hoiva-alan tulokuningas oli Attendo Suomen liiketoimintajohtaja ja toimitusjohtaja Pertti Karjalainen. Hän tienasi yli 4,1 miljoonaa euroa.

Kilpailuksessa halvin hinta on vahvoilla. Saako halvimmalla laatua? Harvoin.

Vanhustenhoidon kehno tilanne näkyy, kun hintoja on koko ajan laskettu. Hoito keskittyy ravinnon ja lääkkeiden jakamiseen.

Pahimmillaan vanhus ei voi kuin maata sängyssä tai katsoa televisiota. Hälyttävää on, jos pidätyskykyinen vanhus pidetään vaipoissa. Tämä on arkea Suomessa.

Sote-ala tarvitsee henkilökuntaa, jotta hoito voi olla hyvää. Henkilökuntaa ei ole riittävästi, jos kilpailutetaan alehinnoin. Henkilökunta väsyy kiireeseen, eikä ala houkuta nuoria alalle kun palkkakin on varsin kehno.

Onneksi vanhusten tehostetun hoivan henkilöstömitoitus kirjataan lakiin. Sitovaksi hoitajamitoitukseksi on tulossa 0,7. Tämä olkoon yksi askel parempaan hoitoon, jonka me kaikki ansaitsemme.

Kaupunginjohtaja Turunen haukkui aikoinaan luottamushenkilöt, nyt kaupunginhallituksen puheenjohtaja kaupunginhallituksen jäsenet.

Mikään ei ole muuttunut. Yhteistyö mainitaan juhlapuheissa mutta käytännössä toimitaan toisin.

Veikkaan kaupunginhallitukselle varsin nihkeää loppukautta tehdä päätöksiä.

Risto Mykkänen

kaupunginvaltuutettu (vas.)

Pieksämäki