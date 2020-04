Mielipide: Opiskelija tarvitsee edullisen ateriansa

Opiskelija-aterioiden hintaa esitetään korotettavaksi, vaikka opiskelijoiden sosiaaliturva on jo tällä hetkellä heikolla tasolla.

Aterian hintaa esitetään korotettavaksi noin 11 prosenttia, jolloin ruoan enimmäishinta olisi 5 euroa nykyisen 4,54 euron sijaan. Hintojen korottaminen on välttämätöntä opiskelija-aterioiden laadun takaamiseksi, sillä valmistus- ja raaka-ainekustannukset ovat nousseet merkittävästi.

Hinnankorotusta ei ole varaa tehdä opiskelijoiden toimeentulon kustannuksella, joten myös ateriakohtaisen avustuksen määrää on nostettava. Jos ateriakohtaista avustusta ei nosteta nykyisestä 1,94 eurosta, tarkoittaa tämä opiskelijalle vuosittain lähes sadan euron lisäkustannuksia ruokakuluihin. On syytä muistaa, että edullinen opiskelija-ateria on monelle opiskelijalle päivän ainut lämmin ja terveellinen ateria.

Olisi kohtuutonta kasvattaa opiskelijoiden elämisen välttämättömiä kustannuksia. Opintotuen riittävyydestä on puhuttu pitkään ja vaikka pieniä askelia sen eteen on vihdoin otettu, opiskelija-aterioiden hintojen nosto veisi pohjan tältä kehitykseltä.

Lisäksi ajankohta opiskelijoiden menojen kasvattamiselle on äärimmäisen huono, sillä korona vaikuttaa myös opiskelijoiden taloudelliseen tilanteeseen huomattavasti. Monelta on kesätyöt peruttu, valmistuminen voi viivästyä eikä töitä valmistumisen jälkeen välttämättä löydy. Vallitsevan poikkeustilanteen vaikutuksia tullaan joka tapauksessa paikkaamaan pitkään. Nyt jos koskaan, olisi tärkeää tukea opiskelijoita.

Iida Pilli-Sihvola

Hallituksen puheenjohtaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta