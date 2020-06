Mielipide: Pöytä puhtaaksi Hirvensalmella

Hirvensalmella kiistellään, taas. Pienen kunnan kiistat nousevat esiin tuon tuostakin uutisissa.

Lukijalle ne eivät välttämättä avaudu oikeassa valossa. Mediankin näkökulmissa olisi välillä parantamisen varaa.

On luonnollista, ettei tällainen uutisointi herätä kuntalaisen luottamusta.

On kuitenkin syytä muistaa, että heitä, joita päätöksenteon pöytätavat eivät näy koskevan, ja jotka ylilyönteihin syyllistyvät, on päättäjäjoukossa hyvin vähän.

Hirvensalmi on maamme parhaiten menestyneitä kuntia. Olemme pystyneet tekemään isoja, jopa historiallisia päätöksiä uudesta päiväkodista, hoivakodista ja terveysasemasta.

Olemme vahvasti panostamassa kaikenikäisten kuntalaisten palveluihin. Olemme vahvassa vedossa.

Muutaman luottamushenkilön toimintatavat vaikuttavat hyvin erikoisilta, eivätkä varmasti herätä hirvensalmelaisten luottamusta.

Viimeisin näytelmä koettiin viime maanantain kunnanhallituksen kokouksessa. Hallituksen pöytäkirjasta voi jokainen käydä lukemassa, millaisessa kuvitemaailmassa jotkut elävät.

Aikaa ja energiaa ei kannattaisi haaskata kiistelyihin.

Viranhaltijaa syytettiin, täysin perusteettomasti, muun muassa luottamushenkilön pahoinpitelystä. Pöytäkirjan yhtä pykälää väitettiin täysin perusteettomasti väärennetyksi.

Olivat kiistan juuret missä hyvänsä, Hirvensalmella pitää puhdistaa pöytä perusteellisesti. Emme voi katsella ja hyväksyä perusteita vailla olevia, täysin mielikuvituksen tuotteena syntyneitä syytöksiä.

Olen ymmärtänyt, että asiassa on ryhdytty toimenpiteisiin ja edessä on poliisitutkinta. Se on ainoa tie, jolla viranhaltijaan kohdistuneet päättömät syytökset selvitetään.

Kun haasteet lisääntyvät talouden kiristyessä, aikaa ja energiaa ei kannattaisi haaskata sisäisiin kiistelyihin. Ongelmia on muutenkin.

Haaste on, että uudistaminen vaatisi uusien päättäjien nousua politiikan pelipaikoille. Tämä koskee erityisesti kokoomusta ja demareita. Jos päätöksenteon käytöstavat uupuvat, kuka viitsii tulla edes pöytään?

Pepe Hölttä

kunnanvaltuutettu (IKL)

Hirvensalmi