Lukijalta: Sipilän hallitukselle kävi kuin Jeesukselle pääsiäisenä

Palmusunnuntain Raamatun teksti kertoi, kuinka Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin kansan huutaessa Hoosianna.

Radiosaarnan pitänyt pappi huomautti, että viikon päästä sama kansanjoukko huusi ristiinnaulitse.

Samoin kävi Suomen vaaleissa, hurmaantunut kansanjoukko on kääntänyt selkänsä pääministerille.

Siitä huolimatta, että työllisyys on parantunut ennennäkemättömällä tavalla, vaikka Sdp on myötävaikuttanut, eli ei ole yrittänyt estää, ammattiliittojen laittomiin ja populistisiin lakkoihin, estäen työpaikkojen perustamisen helpottamisen Suomessa. Toisin on Ruotsissa!

Sekään ei ollut minkään arvoista, että vähennettiin valtion velkaa, kun otetaan huomioon väestön kiihtyvä ikääntyminen.

Ylen mukaan kansa haluaa muutosta. Siihenkö, että Suomi tuottaa kokoonsa suhteutettuna eniten hyvää ihmiskunnalle?

Oke Ylönen

Juva