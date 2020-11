Mielipide: Vanhustenhoitoa on valvottava tehokkaammin

Olemme kuulleet erittäin valitettavista hoivayksiköissä tapahtuneista koronaan liittyvistä kuolemantapauksista ja muista kuolemantapauksista, joissa poliisi tutkii johtavien viranhaltijoiden ja muiden johtavien henkilöiden osuutta.

Rikosnimikkeitä ovat muun muassa kuolemantuottamus, vammantuottamus, vaaran aiheuttaminen, virkavelvollisuuden rikkominen, työturvallisuusrikos ja väärän tiedon antaminen.

Hoitajamitoitus on otettava vakavasti. Jos työntekijöitä ei ole riittävästi, se aiheuttaa monia ongelmia.

Riittävä määrä koulutettua hoitohenkilökuntaa on edellytys potilasturvallisuudelle ja työturvallisuudelle. Asiakkailla ja työntekijöillä on lakisääteinen oikeus siihen, että työntekijöitä on riittävästi kaikkina vuorokaudenaikoina.

Valvontaviranomaiselle annettu kuva mitoituksesta ei aina vastaa todellisuutta. Valvontaviranomaisen käynneistä on toisinaan ilmoitettu etukäteen ja henkilökuntaa on lisätty hetkellisesti tarkastuskäyntejä varten. On myös esitelty virheellisiä työvuorolistoja, joissa on esiintynyt haamuhoitajia, jotka eivät ole olleet työvuorossa tai välttämättä edes koko yksikköön työsuhteessa. Kysymys on asiakirjojen väärentämisestä ja viranomaisen erehdyttämisestä, jotka ovat vakavia rikoksia.

Vanhustenhoidon epäkohtia ei vieläkään haluta joka paikassa ottaa vakavasti. Tähän on tultava muutos. Joskus vaaditaan kovia otteita, esimerkiksi rikosilmoitusten tekemistä.

Silja Paavola

puheenjohtaja

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer