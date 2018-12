Lukijalta: Kansalaisaloitteiden tie on pitkä ja kivinen

Näinhän sen pitäisi olla, mutta viime aikojen ratkaisut kertovat aivan muuta. Aktiivinen osallistuminen on saanut kolauksen toisensa perään.

Tähän on vaikea väittää vastaan, kun aloitteita on tehty tähän mennessä jo yli 600. Niistä 17 on päätynyt eduskunnan käsittelyyn ja yksi on mennyt läpi.

Tasa-arvoista avioliittolakia oli tuotu esille niin kauan ja niin monessa yhteydessä, että kansanedustajat eivät uskaltaneet panna hanttiin. Sitä vastoin kaikille muille parannusehdotuksille on käynyt huonommin.

Kansalaisaloitteen vireillepano edellyttää perusteellista paneutumista esityksen julkituomiseen. Aloitteentekijänä voi olla yksi tai useampi henkilö.

Vastuuhenkilöiden tunnistautumisen jälkeen aloite on toimitettava oikeusministeriön hyväksyttäväksi. Jos hyvin käy ja nimien keruulle heltiää lupa, tuloksena on oltava kuuden kuukauden aikana 50 000 nimeä.

Jos urakka onnistuu, eduskunnalla on velvoite ottaa kansalaisaloite käsiteltäväksi. Eduskunnalla on kuitenkin harkintavalta aikataulun ja asian sisällön suhteen.

Lopullinen päätös näyttää riippuvan ajankohdasta ja asiaa pohtineiden edustajien tulevaisuuden suunnitelmista.

Perintö- ja lahjaveron poistamisesta tehty aloite on hyvä esimerkki asenteiden kummallisuudesta. Päätökseksi riittää ilmoitus, että verojaoston mielestä aloite ei antanut aihetta toimenpiteisiin.

Miksi näin? Syy lienee useimmille selvillä.

Jatkossa tarvitaan aikaisempaa enemmän perinteistä sisua kansalaisaktiivisuuden ylläpitämiseen ja yhteiskunnan epäkohtien korjaamiseen.

Juhani Saksa

Kangasniemi