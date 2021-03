Mielipide: Mikkelissä tarvitaan yhteistyötä

Mikkeli sai maan hallitukselta koronatukia 17,6 miljoonaa euroa, jonka turvin kaupunki pystyi nostamaan tulostaan 9,4 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.

Hyvä, mutta uusien kaupunginvaltuutettujen yksi päätehtävä on huolehtia siitä, että tulevat tilinpäätökset pysyvät plusmerkkisinä.

Lisäksi saimme lukea, että Urpolan koulun purku sujui aikataulullisesti sekä kustannusarvioltaan suunnitelmien mukaisesti. Pitäisiköhän kaupungin palkata konsultti selvittämään, miten on mahdollista, että purkuprojektissa onnistuttiin näin loistavasti!

Nimittäin kaupungin päätöksenteon yksi ongelma on viime aikoina ollut itseluottamuksen puute ja oman osaamisen vähättely.

Yhä useammassa isommassa päätöskysymyksessä on turvauduttu konsulttiapuun. Viimeksi tähän päädyttiin, ikuisuuskysymykseksi näköjään nousseessa, kaupungin energiaomistuksen ratkaisussa.

Menettely puoltaa paikkansa suurta asiantuntemusta vaativissa päätöksissä, mutta maan tai Mikkelin tavaksi se ei saisi muodostua.

Odottelen mielenkiinnolla, onnistuuko uusi valtuusto vireillä olevien mittavien kouluinvestointien toteuttamisessa yhtä hienosti kuin purkutöissä.

Seuratessani Launialan koulun kohtaloon liittyvää juupas-eipäs -keskustelua alkoi minua hieman epäilyttää tulevaisuuden varhaiskasvatus- ja koulukaavailut.

No, Launialan kohdalla on päästy pitkän harkinnan jälkeen vaiheeseen, jonka mukaan koulua koskeva päätöksenteko on uudelleen valmistelussa. Uskon vakaasti, että Mikkeli saa kouluasiansa tulevalla valtuustokaudella kuntoon ja pääsemme eroon kohtuuttoman pitkään jatkuneesta parakkikoulukaudesta.

Valtiovallalta saatu koronatuki ei riittänyt siihen, että kaupungin lukiolaisille olisi jaettu etäopiskeluvaiheen aikana maksuttomia ruokakasseja.

Melkoisen tyly päätös opiskelijoita kohtaan. Pieni positiivinen vastaantulo saa usein aikaan mittaluokkaansa suuremman kokonaisvaikutuksen.

Kiinnostus vieraisiin kieliin laskee (LS 13.3.) Vaikka trendi on valtakunnallinen, toteaisin että Mikkeli ei tehnyt aikoinaan kaikkea monipuolisen kieliohjelmansa toteuttamiseksi.

Opetusjohtaja Seija Manninen lausuu lehdessä viisaasti, että ratkaisu kielivalintojen laskuun voisi löytyä yhteistyöstä, jossa mukana olisivat koulut, oppilaat, kodit ja työelämä.

Kuntavaalien yleisteemaksi esittäisinkin yhteistyön lisäämisen kaupungissamme niin valmistelevien virkaihmisten ja valtuuston kesken kuin myös eri valtuustoryhmien kesken.

Kaupungin yhteinen etu ajaa oman edun edelle kuntapolitiikassakin.

Osmo Ukkonen

eläkeläinen, kirjailija, kuntavaaliehdokas (sd.)

Mikkeli